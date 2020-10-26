光芒隊的古巴籍菜鳥阿羅薩雷納（Randy Arozarena）今（26）日在世界大賽第5戰3局下，從道奇隊先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）手中擊出左外野滾地安打，有1分打點，這也是他在今年季後賽的第27支安打，超越前巨人隊「功夫熊貓」山多沃（Pablo Sandoval）在2014年寫下的單一季後賽最多安打（26支）紀錄。

阿羅薩雷納季後賽一直打破紀錄，世界大賽第4戰他擊出季後賽第9支全壘打，打破2002年邦茲（Barry Bonds）、2004年貝爾川（Carlos Beltran）、2011年克魯茲（Nelson Cruz）共同保持的8轟紀錄。而道奇隊席格（Corey Seager）目前也已8轟，有機會追上阿羅薩雷納。

日前阿羅薩雷納先打破季後賽新人「最多全壘打」、「最多安打」兩項紀錄，最多轟原為2008年光芒隊鳥隆格利亞（Evan Longoria）的6轟，最多安打則為1996年洋基隊新人吉特（Derek Jeter）的23安。

至於光芒隊史季後賽累計最多轟亦隆格利亞保持，一共9轟；季後賽累計最多安打則為阿普頓（B.J.Upton）的27安，而阿羅薩雷納只用單一季後賽就追平了，剩下的1至2場世界大賽很有可能一舉超越。

(中時 )