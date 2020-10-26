人民幣在岸價貶值295基點 創逾一周新低 21:072020/10/26 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價26日收盤貶值295個基點，創逾一周新低，最低曾見6.7031。 人民幣兌美元在岸價收報6.6985，較上日下午4時30分收報6.669，重貶295基點或0.44％。 交易員指出，近期歐美的新冠肺炎病例暴增，令市場情緒更加謹慎，加上美國大選日逼近，午後人民幣反覆回落，短期料維持窄幅上落，等待風險釋放。另有交易員認為，經濟基本面仍支撐人民幣升值，倘若後續美元再度轉弱，人民幣或將重拾升勢。 (工商 ) #基點 #貶值 #創逾 #人民幣兌美元在岸價 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾低接美元 銀行各祭優惠 04:102020/10/26 投資理財 人民幣中間價貶值22基點 10:012020/10/26 財經 業績看旺桂盟開盤大漲逾5％ 續創歷史新高 09:352020/10/26 財經 50陸船採砂 馬祖人驚光復節被包圍 04:102020/10/26 政治要聞 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 台積走疲 聯電傳金力撐 台股萬三再等等 14:332020/10/26 財經 具獲利成長與現金股利雙優勢 外資調升宏碁、緯創目標價 04:102020/10/26 證券．權證 遭疫情重創 人人車傳賤賣 04:102020/10/26 產業財經 螞蟻集團公布發行價格 A股每股人民幣68.8元、H股每股80港元 19:412020/10/26 財經 台灣新創逆勢衝 募資傳捷報 04:102020/10/26 產業．科技 財經熱門新聞 疫情急速升溫恐慌蔓延！美股開盤跌逾400點 VIX指數飆5.8％ - 財經 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 台積電7奈米助陣AMD！英特爾前景洩凶兆 看關鍵數據能買進？ - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 看好大陸挑戰美國 避險大師曝「它」未來將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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