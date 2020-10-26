人民幣兌美元在岸價26日收盤貶值295個基點，創逾一周新低，最低曾見6.7031。

人民幣兌美元在岸價收報6.6985，較上日下午4時30分收報6.669，重貶295基點或0.44％。

交易員指出，近期歐美的新冠肺炎病例暴增，令市場情緒更加謹慎，加上美國大選日逼近，午後人民幣反覆回落，短期料維持窄幅上落，等待風險釋放。另有交易員認為，經濟基本面仍支撐人民幣升值，倘若後續美元再度轉弱，人民幣或將重拾升勢。

(工商 )