就在多數投資人專注於美國大選之餘，第三季財報也自上周開始陸續發布，到目前為止，由於美國科技股與醫療保健類股的財報表現超過預期，不但讓市場上調了整體第三季的獲利預期，也同步嘉惠到台、韓、印度股市的表現；上周外資對台、韓、印度股市不但分別淨流入4.89億美元、0.79億美元與9.75億美元，三地股市單周也分別上漲1.16％、0.82％與1.75％。另一方面，外資對大陸股市出現觀望，對當地股市淨流出了21.04億美元。

受惠美股企業財報加持，台灣、南韓與印度三地上周同步出現外資買超與指數上漲的現象。較特別的是，經過了連續三周的買超，印度股市今年以來的跌幅已縮小到1.37％，有望追隨東北亞股市的腳步，與東協股市拉開差距。

然而，東協股市的投資價值也更進一步被凸顯。儘管印尼股市出現連續第20周的買超，泰國也在政爭的漩渦中掙扎，但上周卻有三個東協股市在內資支持下意外上漲，印尼股市上漲0.17％、越南股市上漲1.90％，菲律賓股市更一口氣上漲9.92％。目前，MSCI東協指數落後MSCI新興市場指數的幅度已來到四年高點，搭配近期新加坡、泰國分別計劃推展的旅遊泡泡措施，若疫情與政爭等變數趨緩降溫，未來只要景氣適度回溫，東協股市可望出現估值回升與反彈的機會。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，低利環境長期不但有利於成長型股票的表現，也拉開了成長型股票與價值型股票的估值，這情況不止出現在東北亞與東南亞，同樣也出現在美股與歐洲、日本股市之間；也就是說，東協股市與歐洲跟日本股市一樣，過去的表現雖然落後於成長型的強勢股票，但只要未來全球景氣出現整體性的復甦，價值型股票就有估值調升的機會，進而在股市上造成資金輪動的效應。

林雅慧指出，全球景氣雖然已在復甦軌道的初期階段，但短期來看還沒有整體復甦的跡象，畢竟疫苗與政治的不確定性，仍阻礙了全情經濟的整體復甦；不過這情況在進入明年之後應該會更明朗，因為美國大選已過，且疫苗也有可能在明年施打，因此對投資人來說，現階段對股票採取分散配置，反而有機會抓到明年可望出現的類股輪動行情。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧指出，除東協等價值型股票外，現在市場也高度關注本周大陸即將推出的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要。在中美競逐的格局下，預期未來大陸會把擴大內需、開放資本市場、降低外資准入與加強科技投資等當作重點施政方向，這對把科技、醫療、教育與內需消費等大陸新經濟來說，都有長線且決定性的影響。

林雅慧指出，大陸開放資本市場，不但反映大陸降低外資准入門檻與擴大內需市場的企圖，也反映出大陸境內投資人在投資取向上的調整；擴大外資投入當地金融市場，不但可以增加外資對大陸股票與債券的投資力道，同樣也會增加大陸民眾透過多元金融商品參與金融市場的效益，進而促進當地消費與服務業的升級，因此對於大陸股市，長線展望相對樂觀。

(工商 )