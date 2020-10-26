大里國民運動中心原本預計今年8月完工，卻遲遲不見完工消息，市議員林德宇26日在議會質詢中要求市府不要再拖延進度，盡速完工、盡速啟用，更不可出現如長春國民運動中心的簡體字器材。

林德宇指出，去年10月21日大里國民運動中心舉行上梁典禮，市府也發布新聞稿表示預計今年8月會完工，但現在已10月底快11月了，遲遲不見完工消息，他詢問運動局長李昱叡，大里國民運動中心工程延宕的原因為何？何時才能正式啟用？

運動局長李昱叡表示，因為疫情的關係使得大里國民運動中心工程進度有所延宕，此案在10月已報竣工，目前進入驗收階段，他評估可能會在明年的3月至4月之間完成驗收及試營運，完成後就會盡速對外開放。

林德宇表示，運動局在施工期間共做了三次變更設計，也是工程延宕的原因之一。他指出，大里國民運動中心採OT方式委外經營，委外的廠商與長春國民運動中心廠商為同一間，而該廠商日前才遭爆出器材使用簡體字說明；林德宇嚴格要求，運動局除了工程進度要趕上之外，也要在器材採購上特別注意，絕不能再出現如此誇張的情形。

運動局長李昱叡則說，這些問題都會一併檢討改善。

(中時 )