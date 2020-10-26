澳洲第二波疫情的震央維多利亞州26日確診人數與死亡病例雙雙首次掛零，維州州長安德魯斯當日宣布，從27日起分兩階段解除首府墨爾本的大部分限制措施。墨爾本500萬居民的居家令將從17日午夜起解除，餐廳、髮廊和零售商店將可恢復營業

今年7月，墨爾本防疫旅館出現大量確診病例後，開始執行嚴格的防疫措施，禁止一切非必要外出，並實施宵禁。所幸從11月8日起，墨爾本和維多利亞州境內的旅行限制也將取消，而居民只能在方圓25公里範圍活動的限制也會在同日取消。

不過在馬來西亞，疫情則不樂觀。26日新增1240人確診， 創單日新高，為免疫情擴散，10月中旬在首都吉隆坡、行政首都普特拉賈亞、周邊的雪蘭莪州實施的「有條件行動管制令」將自27日起，延長14天至11月9日。

有條件行動管制令的具體措施包括限制民眾跨區域出行、關閉學校、禁止多人集會、要求公務員及民營公司職員居家辦公等，但大部分經濟活動可照常開展。

進入10月以來，馬來西亞疫情明顯上升。截至26日，馬來西亞新冠肺炎確診病例累計達27,805例，累計死亡人數236例。

(中時 )