中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會。對此，資深媒體人羅友志表示，NCC的兩位主持人，表現得就像沒打過棒球的裁判一樣。

羅友志今(26日)在臉書上表示，NCC聽證會兩個「傳播學者主持人」，就像沒打過棒球的棒球裁判，在兩好三壞後還得問捕手「如果他揮棒卻沒打到球，在你們棒球上叫什麼啊？」他還忍不住直言，「要判出局就乾脆點，撒嬌咧」。

網友們也留言回應，「過程演也要演漂亮一點，有直播耶，簡直是一個荒腔走板的過程」、「水準之高啊！凡人無可比擬」、「問完會判還好，不要問完打者揮棒了還說.....我要看電視輔助判決才知道有沒有揮棒(傻眼）」、「什麼聽證會，跟本像公審會」。

此外，對於聽證會主持人有反旺中背景，遭外界質疑過程偏頗，柯文哲說，審判過程要有迴避原則，做為主辦單位自己要注意，過程若有暇疵存在，就像毒樹毒果理論，前面有問題，判決結果出來就會讓人懷疑，所以依法行政、公開公正公平這樣就好了。

(中時新聞網)