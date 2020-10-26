一名單親的黃姓婦女，上網花15萬偽造清華大學假學歷，甚至成功進入竹科工作，取得業務副理一職，但卻因能力不足，使得整起事件曝光，而校方也於去年對黃女提告，新竹地院審理後，將她判刑8個月。

根據判決書指出，黃姓婦女獨自扶養女兒，過去2008年時，在網路上以15萬元的價碼，偽造清華大學畢業證書，並以此張假學歷成功找到工作，孰料，她僅做一個月就離職。黃女9年後，再度以同樣手法，偽造假學歷真應徵，只不過，她這次則是直接於網路抓取清華大學畢業證書之樣本並進行修改套印，甚至將「學士塗改為碩士」，利用其招搖撞騙，謊稱自己是清大經濟系畢業及理學院物理碩士。

她利用此偽造的畢業證書，成功應徵進入竹科一家科技公司，並任職業務副理一職，且獲得月薪5萬的高薪水，不過，由於她的能力明顯落差同事太多，遭人起疑，使偽造學歷曝光。而黃姓父女到案後則辯稱：「坦承我並無相關工作經驗，但公司的總經理於面試時曾表明願意給她學習機會，我實際上也有付出勞力得到我應有的薪資。」

法官審理該案件時認為，黃女因單親媽媽之故急需工作，但卻以不正當手段謀職，此舉不僅危害一般社會大眾對於學籍資格認證制度之信賴，亦實際上影響受騙的公司之權益，事後又不見有反省之處，依犯詐欺得利罪，判處她有期徒刑3月；又犯詐欺得利罪，判處有期徒刑6月，合併應執行有期徒刑8月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

(中時新聞網)