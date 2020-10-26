如何對付每天早晚做愛的鄰居？(影片源自Youtube/專治垃圾的生活)

在外面租屋，最怕遇到「難相處」的室友、鄰居，像是太過吵鬧，或是衛生習慣不同，都會造成彼此之間的不愉快，說到吵鬧聲、或是住家隔音不好，許多人最不想聽到的可能是「叫床聲」，一名男網友在PTT分享自己如何對付叫床的鄰居，許多人看影片笑翻，好奇問「有用嗎」？

男網友在論壇PTT上發文，標註「硬起來對付整天打X的鄰居，有影片」，男網友表示，繼上次發文中提到，半夜吵鬧的鄰居搬走後，卻搬來一對整天啪啪的情侶，不僅早上被吵醒，晚上更是被打擾，每天日復一日，受不了的男網友決定試試看請教來的對付方法。

男網友笑虧是「抱著怕被殺的心情拍影片」，最後更幽默表示「希望明天不會死在家門口前，阿門」，分享的影片中，男網友先解釋由於隔壁正在啪啪，正準備出門「跟他們大罵一下」，下一秒男網友開門，大吼「幹X娘要叫多久啊」！簡潔有力的影片讓網友笑出來，留言表示「有笑有推」、「廢到笑出來」、「用台語應該更有感覺」。

其中也有不少網友分享對付叫床聲的撇步，像是放大悲咒、播放兒歌，或是將對方叫床聲錄下來，下次聽到再放出來對付，還有錄下國罵來比誰比較大聲、互相傷害，各式各樣奇葩方法，讓男網友也說「下次換這招試試」。

(中時新聞網)