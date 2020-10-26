全國戶政電腦系統26日又出現系統又出現當機，一名民眾與妻子到西屯戶政事務所要辦離婚登記，本來以為快速修好，卻苦等三個小時，離婚沒辦成，民政局長吳世瑋表示，戶政所早有因應，可先用紙本填寫資料，明天承辦人員會key資料進系統，不必再跑一趟，夫妻要離婚，因要換新身分證，不想再跑一趟見到對方，否則先以紙本即可處理，中央電腦出包，「可能老天爺想撮合他們，再給一次機會」。

全國戶政系統今天下午又出現大當機，因為戶政主機由內政部戶政司處理，地方戶政系統無法介入處理，需俟中央來復原，地方才能作業。

戶政人員無奈，今年6月29日至今已第5度系統發生異常，但電腦罷工卻讓台中市一對要離的夫妻在西屯戶政事務所傻等三小時，雙方找好時間要分手，電腦來作梗。

這名要辦婚的先生氣憤表示，下午戶政所有十多人在排隊，不管辦那個業務全部動彈不得，有人等煩了不排了，但他以為會快速修好，沒想到等三小時，因為其他戶政所也當機，只好下周再來辦。

台中市民政局長吳世瑋表示，戶政系統當機馬上向主管系統的內政部反映，但無法馬上修好，戶政所針對當機早有因應方案，可以請民眾先以紙本填寫資料，以人工收件，明天由承辦人員處理，不會延誤時效。

「不知道是不是天公伯啊想再給他們撮合一次！」吳世瑋說，離婚還要雙方到場，可能夫妻要離婚，不想再看到對方，離婚後身分證配偶欄改變，須由電腦印出，所以明天還要跑一趟，有的是怨偶不想再看到對方，當然希望趕快辦好說拜拜。

台中市西屯區戶政事務所主任吳俊義說，全國戶役政系統從下午2點當機，但還能辦理跨區的通報、自然人憑證等業務，全國戶役政系統的主機在內政部，以往大都三小時內修好，這次拖到三小時，對民眾很抱歉，還是可以人工收件，盡量不延誤民眾的洽辦業務。

(中時 )