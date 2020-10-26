中信兄弟以上半季冠軍及全年度勝率第一進軍臺灣大賽！延續今年度口號「CHASE」永不放棄、追求勝利的兄弟精神，繼續於臺灣大賽中「CHASE CHAMPION!」。並將今年選手們賽前凝聚彼此力量的「象圈圈」化為冠軍賽口號「B 圈PION」。

中信兄弟將於臺灣大賽對戰統一獅，「傳統好戲」象獅大戰隔11年再度上演，本周六（31日）在臺中洲際棒球場點燃戰火，中信兄弟4場洲際主場賽事日期為：G1-31日（周六）、G2-11月1日（周日）、G6-11月7日（周六）、G7-11月8日（周日）。

主場賽事門票將於27日（周二）12點30分開放2020洲際季票會員優先購票，27日（周二）18點30分開放2020猛象會及艾樂粉會會員優先購票，28日（周三）12點30分開放2020親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票。

28日（周三）17點30分則開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，資格由銀行發送簡訊）購票，每人每卡限購2張門票。29日（周四）12點30起全面開放售票，每筆訂單限購4張。

臺灣大賽中信兄弟主場皆以「電子票券」入場，僅開放於「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台購票、取票，賽事現場售票口僅提供補票服務，僅收現金。

欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員，避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票。屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。

票價為內野熱區1780元、內野一般區1580元、外野900元，不分全半票，優惠票僅販售身心障礙票，家庭席將不進行販售。憑內野門票進場時可兌換一份「B圈PION 冠軍套裝」，包含「B圈PION 冠軍長T、冠軍應援提袋、冠軍口罩套及冠軍應援毛巾」。憑外野門票進場則可兌換「B圈PION 冠軍口罩套、冠軍應援毛巾」各一份。

臺灣大賽防疫工作不鬆懈，現場量測體溫超過37.5度將不得入場，入場時需配戴口罩。持電子票券入場，請使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人，一支手機一個QR code，孩童入場需家長陪同，因QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。

(中時 )