行政院國家通訊傳播委員會（NCC）召開「中天新聞台（中天）換照審查聽證會」，原本表定時間僅4個小時，結果卻展開逾6個小時的馬拉松式審查，過程荒腔走板，除了未提供相關資料讓中天代表先行審閱準備答辯，中天代表提出希望釐清相關問題時，5名鑑定人竟早早莫名離席，甚至有名鑑定人回答中天問題時，一接到一名女議事人員傳遞的紙條，態度立刻丕變。整場聽證會可說完全忽視中天的基本權益，公正性受到強烈質疑！

透過直播畫面檢視「中天換照審查聽證會」（聽證會）全程後，立委魯明哲坦言，小英政府對新聞自由的態度，不應該是「順我者生，逆我者亡」，如果媒體的報導危及國家安全，就應立即追究刑事責任，而不是藉此恐嚇媒體，形塑白色恐怖的氛圍，「法律程序的正義，當然會影響該案的公平性，鑑定人本就應公正無私，聽證會未結束就離席，確實易引人非議。」

中天換照審查聽證會過程中，雙方交鋒不斷，本該4小時結束的會議延遲超過6小時。（圖／黃耀徵攝）

主持人不停打斷中天說明

十月二十六日上午，聽證會在ＮＣＣ大樓召開，由ＮＣＣ委員蕭祈宏、林麗雲和王維菁擔任主持人，參與鑑定的七名專家學者（鑑定人）分別為「公民參與媒體改造聯盟」召集人林月琴、「台灣人權促進會」副會長沈伯洋、「中央研究院」法律學研究所研究員廖福特、「輔仁大學」傳播學系副教授陳順孝、「東吳大學」會計系副教授柯瓊鳳、「中國文化大學」新聞學系副教授陳慧蓉、「台北大學」經濟學系教授郭文忠。中天除了派任代表，旺旺集團董事長蔡衍明也獲邀親自出席。

原本聽證會表定時間為上午九時三十分至下午一時三十分，最後卻長達逾六個小時，且詭異插曲不斷。聽證會一開始，中天律師方伯勳主張比照ＮＣＣ使用投影簡報，完整地向鑑定人說明疑慮，不過旋即遭到三位主持人駁回，三位主持人甚至多次打斷中天代表的說明。

群眾疾呼「關掉中天，媒體噤聲」，呼籲NCC不能關了中天。（圖／林士傑攝）

然而，荒腔走板不只這一宗。第三位鑑定人報告完畢後，方伯勳向主持人反應還沒拿到相關資料，急著恢復會議進行的蕭祈宏，卻只責成業務單位儘速提供資料；第五名鑑定人柯瓊鳳提出缺失報告前，方伯勳二度提出異議，蕭祈宏又只說「請業務單位儘速提供！」仍堅持讓鑑定人繼續發言，完全忽視中天的權益。更甚者，在十分冗長的程序中，主持人頻頻駁回中天請求，甚至連中天代表要上廁所都被制止。

鑑定人立場偏頗無視程序

令人最詫異的是，過程中，鑑定人林月琴以中天節目有傾中色彩等「國家安全」為由，據以審查換照，方伯勳後來要求與鑑定人針對《衛星廣播電視法》有關「國家安全」等條文做釐清時，林月琴等五名鑑定人早已陸續莫名離席，完全忽視中天的基本答辯權益。顯見鑑定人根本無從根據中天的說明，作出客觀公正的評斷。

在聽證會場外，群眾集結聲援中天，一度與警方爆發激烈衝突。（圖／林士傑攝）

方伯勳進一步提出根據《行政程序法》第六十一條規定，中天可對鑑定人以言詞發問，且聽證程序應以公開為之，這將有助聽證會法律程序的完備，同時避免ＮＣＣ做出錯誤決議。然而，「殘存」的鑑定人面對聽證會程序不完備的質疑，卻不發一語，可見鑑定人立場偏頗，有違學術良心。

此外，鑑定人陳順孝回答方伯勳的提問時，主持人二度明示「這不是今天的鑑定範圍」「鑑定人有權決定要不要回答」等，隨即突有一名女性議事人員傳遞紙條給陳順孝，陳順孝看了紙條後立刻停止發言，態度丕變。

綠營批輕忽法律醜態百出

對於親自參與聽證會，旺旺集團董事長蔡衍明嚴正地表示，「其實有很多朋友勸我今天不要出席，但我為了捍衛員工的權利，即使知道今天很可能會被『思想審查』，但還是決定親自出席。」他強調，當時接辦媒體的初心，就是希望台灣人能過得更好。

ＮＣＣ主委陳耀祥曾表示，考量中天換照是重大矚目案件，因此依《行政程序法》，首度針對新聞台換照召開聽證會，目的是要納入更廣泛意見。然而，陳耀祥只是話說得漂亮，這場聽證會的程序明顯不公平。

一名綠營人士表示，原以為舉辦聽證會，可以讓「拔照」更有正當性，如今卻因ＮＣＣ部分委員和鑑定人輕忽法律，搞得ＮＣＣ醜態百出，難怪有綠營黨政高層看完搖頭直說「太掉以輕心了」。

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(中時新聞網)