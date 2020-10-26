本周是典型「秋高氣爽」好天氣，周四（29）、周五（30）東北風稍增強，雲雨變多。北方冷空氣來襲，北部低溫下探16度。(氣象局)

莫拉菲升中颱 明起秋高氣爽冷空氣這天報到。(摘自天氣風險weatherrisk)

第18號颱風已於今（26）升級成為中度颱風，氣象局表示其路徑將前往越南，對台影響不大。氣象達人彭啟明表示，本周是典型「秋高氣爽」好天氣，周四（29）、周五（30）東北風稍增強，雲雨變多。同時北方冷空氣也會帶來降溫，北部空曠地區低溫不排除下探16-17度，中南部低溫也剩約21度。

第18號颱風「莫拉菲」於今天上午8時增強為中度颱風，下午已進入南海，將向西朝越南方向進行，因距離較遠，對台灣天氣影響不大。(氣象局)

中央氣象局表示，第18號颱風「莫拉菲」於今天上午8時增強為中度颱風，下午已進入南海，將向西朝越南方向進行，因距離較遠，對台灣天氣影響不大。彭啟明也在臉書「天氣風險」上指出，由於莫拉菲位置偏南，導致外圍水氣上來機率更滴，預估共伴效應發展性不高，北方又有穩固的高壓，讓低壓難以上來。不過他也說，菲律賓附近不排除有19號颱風發展可能，未來一直到11月都還是有機會生成颱風。

氣象局指出，明天（27日）各地天氣穩定、陽光和煦，秋高氣爽，僅東半部地區及大台北山區偶有零星陣雨。氣溫方面，明各地清晨低溫約在21至23度，白天北部及東半部地區高溫約27至30度；中南部高溫仍可達32度，早出晚歸應注意日夜溫差較大。

彭啟明表示，本周大致上呈現秋高氣爽好天氣，不過周四、周五（29-30）東北風會稍微增強，北、東2地多雲偶陣雨，北方的冷空氣南下也帶來一波降溫，以周五晚上到周六（31）降溫最顯著。由於清晨受「輻射冷卻效應」影響，北部低溫有可能來到18-19低溫，空曠處下探16-17度；中南部約23-29度。

氣象局提醒，近期環境風場仍受東北風影響，背風面易累積空氣汙染物，空氣品質稍差；中南部地區污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度上升。

(中時新聞網)