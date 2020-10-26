安心亞近日與阿Ken、納豆主持中天綜合台新節目《同學來了》，安心亞演、歌、主持三棲，但她坦言自己在工作上追求完美，常在工作後反覆檢討，進而產生自責情緒，今年因為開始學會與自己獨處，所以逐漸跳開檢討、自責的固定模式，「現在輕鬆許多，但身體還是有慣性，我前一、二次主持《同學》的時候，錄影當天都胃食道逆流，但錄完就好了，第三次回去還大哭，想了2個晚上，決定換個心態當自己來玩，才不再害怕」。

安心亞感性表示：「最想讓大家在節目中看到我的智慧，還要再努力，我本身是有想法的人，但會因個性想太多，去阻礙自己的表現，現在正在努力克服，希望有機會讓觀眾看到我有智慧的一面。」她提及成長跟教育環境所致，讓她習慣性依賴別人給的鼓勵跟支持，才有力量往下走。

安心亞今年學會與自己相處。（盧禕祺攝）

「但後來發現，自己給自己鼓勵，力量會大很多，在發專輯的準備過程中，我也總是自責，身邊朋友都安慰了，有天晚上我從第一首聽到最後一首，忍不住開始哭，不是因為自責，而是想回去抱抱那時的自己」。安心亞坦言以前害怕跟自己獨處，「今年開始學會面對自己，反而獲得很大的能量」。她認為接下《同學來了》主持棒對自己來說是磨練，「加上也想訓練表達能力，算是今年給自己的功課」。她希望可以呈現最自在的樣子，不用去擔心別人的眼光跟想法。

至於大家最關心的桃花，她笑說：「現在好像沒有那麼在意，我在這段過程想很多，為什麼感情好像都沒這麼順利跟穩定？我把太多時間放在工作、家人跟朋友，好像沒時間跟空間多去照顧一個人，現在希望把原本的都照顧好，再好好空出一個空間跟時間來談戀愛。」但她坦言其實媽媽不喜歡她談戀愛，「以前談戀愛會回家哭，好像滿腦子都在煩惱這件事，那時的我比較直接，喜歡就衝，現在希望多了解對方」。

安心亞對於理想對象的條件，大概是每個女明星的夢想，「希望對方可以喜歡最真實的我，不是螢幕上很有自信跳舞、唱歌的我，或是美美的我，而是連同私下所有的我」。

(中時 )