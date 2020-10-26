朴敏英25日現身活動，鼻子被指怪怪的。（圖／翻攝自韓網문화뉴스）

34歲南韓女星朴敏英因演出《金祕書為何那樣》、《她的私生活》人氣再創新高，近期沒再推出戲劇作品的她，昨（25）日公開現身，未料活動照片曝光後，不少人直指她「鼻子怪怪的」。

朴敏英25日出席公益慈善活動，只見她紮起頭髮，穿著黑色高領毛衣搭配藍色吊帶裙，露出一雙修長美腿，不過，新聞照片公開後，許多人發現她的臉好像有點不一樣了，尤其她的鼻子看上去立體感很重，似乎凹陷的很怪異。

有人認為應該是妝容或拍照角度，讓朴敏英看起來不自然。（圖／翻攝自韓網문화뉴스）

朴敏英5天前PO照，鼻子並無怪異。（圖／翻攝自IG）

照片曝光後，「朴敏英鼻子」立刻登上微博熱搜第一名，有人直呼「鼻子怪怪的」、「沒有以前好看」，但也有網友覺得是妝髮造型以及拍照角度問題，並翻出她前幾天在社群網站PO的近照，認為並沒有差異，在陸網掀起熱議。

被視為「男神收割機」的朴敏英，當年因演出《成均館緋聞》、《城市獵人》走紅，當時即被挖出昔日舊照質疑她是人工美女，而她也早就承認過割了雙眼皮以及動過鼻子，大方態度受到不少喜愛，更因整得自然，還被封為「整形最成功的女星」，甚至成為整形醫院的整形範本。

(中時新聞網)