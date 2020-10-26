本周美股迎來超級財報周，包括4大科技巨頭、微軟等標普500指數3分之1美企公布財報，但上周末新冠肺炎疫情在歐美再度急速升溫，美國已經連續2日新增確診數突破8 萬例，法國也創下新增5萬起確診病例，義大利、西班牙重啟限制措施，加上新一輪刺激經濟法案在美國大選前通過的機率非常渺茫，掩蓋了科技股可能帶來的亮麗財報表現，美股3大期指盤前全面走跌。道瓊指數周一(26日)開盤下跌298.81點、以28,036.76點開出，隨後指數跌勢擴大、一度超過400點。

截至台北時間26日晚間10點05分，道瓊指數下跌380.42點或1.34%、暫報27,955.15 點；標普500指數下跌28.97 點或0.84%、暫報3,436.42點；那斯達克指數下跌20.97點或0.18%

、暫報11,527.31點。VIX指數飆漲6.68%。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google開盤股價全面走跌，隨後蘋果、亞馬遜翻紅。科技股預料將開出不錯財報表現，然而，蘋果最新發表的iPhone 12系列較往年晚1個月推出，也就是說新機銷量將列入下1季財報，預料最新開出的財報將呈現季減、年減趨勢。台積電ADR股價走跌0.62美元或0.70%、暫報87.69美元。

電動車大廠特斯拉上周五宣布，召回在大陸進口Model S和Model X 總計近5萬輛車有問題車輛，稍早消息指出，7000輛陸製特斯拉將銷往歐洲數十國，代表上海超級工廠產能也成為特斯拉營運的重點之一。不過，特斯拉股價未隨著Q3財報好表現，26日開盤股價走跌近2%。

美國第三季GDP成長率將於29日發布，根據市場預估，Q3表現將劇烈反彈32.5%，遠優於第2季萎縮31.4%表現。

(中時新聞網)