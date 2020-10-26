中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）今(26日)破天荒舉辦聽證會，中天暨利害關係人代理人方伯勳以及中天高層到場據理力爭，但面對NCC許多鑽牛角尖的指控，令人相當無奈。對此，有網友表示，這場聽證會，就像金庸小說中的「屠獅大會」，充滿企圖洩恨和混水摸魚者。

對於今日的聽證會，臉書粉專《歷史哥澄清唬》表示，現場彷彿重現金庸小説《倚天屠龍記》的屠獅大會，有仇家洩恨者、有藉正義之名奪寶刀之實者。「但其實都已先射箭再畫靶，球證裁判都是我的人。」

該粉專還指出，聽證會的七位鑑定人的立場不甚客觀，甚至提出「直播要延遲」的説詞（延遲還叫直播？）；還有把言論思想審查比做食品安全審查者（什麼該審查什麼不該審查搞不清楚？）；更不用說，問了一些無意義、讓人不置可否的芝麻綠豆餅乾屑（為什麼要報那麼多韓國瑜？收視率啊，要不然咧？）。

網友們也留言回應，「髒兮兮鑑定員毫無專業可言，問一些令人啼笑皆非的問題」、「按同樣標準，台灣電視台要關完了」、「今天最大笑劇，最應該思想審查的是製造假新聞的官員及媒體」。

(中時新聞網)