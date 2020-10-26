中天新聞台換照聽證會上午舉行，旺旺集團董事長蔡衍明親自出席成全場焦點，他表示中天經營理念就是真愛台灣，意指「怎麼讓台灣人日子過得更好」，強調此次是為捍衛中天新聞人的尊嚴而來，還喊話要年輕人了解他，「不知道（年輕人）對我意見那麼多」。

聽證會主持人在會中特別指出，非常歡迎蔡董蒞臨說明，「我們大家好久沒在直播裡看到你，大家其實都很想念你」，隨後請教蔡衍明對中天新聞台的經營理念。以下為蔡衍明今日在聽證會中發言重點：

蔡衍明表示，中天電視台的經營理念簡單說就是真道、真愛台灣，真愛台灣的意思就是怎麼讓台灣人日子過得更好，就叫做愛台灣，「我覺得我們做一個台灣人，最重要就是追求過好日子而已」。

蔡衍明說，自己不常去中天，「我中天一年只去兩次三次，你相不相信？去只有到大門口去拜拜」。針對主持人詢問媒體主管是否每月都會跟他開會一次，蔡衍明強調「那個不是開會，那是溝通」，並指主持人可請相關人員來說明。

蔡衍明更說，在新聞方面媒體主管未必會聽他的，「不然為什麼我要上YouTube對不對？YouTube就是說我的想法和他們想法就不一定雷同，是不是？」他說，與媒體主管只會溝通而非干預，例如為什麼蔡英文請一個廚師，就要說成這樣？這種的會溝通，因為不能胡搞瞎搞、新聞很容易傷害到人家。

蔡衍明表示，他想表達的就是，希望台灣能夠日子過得好，這樣而已，「我沒有什麼特別，我知道今天可能就是來接受這個，大家對我的什麼，思想審查也好，政治審查也好」、「當然你們不會這麼說」。他也藉機強調，2012時的反媒體壟斷運動，就連如今聽證會主持人也有參加、反對他，但其實他參與媒體只是個緣份，也沒有帶半個人進來，「我只有帶一個兒子，我那個兒子那時候才幾歲」，連會計都沒帶進來，結果2012仍出了那麼大的事情。

蔡衍明說，今天出席會議也正因此。雖有許多人都叫他別來，但他認為主要目的是要「捍衛中天新聞人」的尊嚴，和他們生存的權利。他說，2012年時中天的人要出去採訪還要被人肉搜，他不希望再有這種事發生，也希望藉著這個機會說明。他反問，他有哪裡對不起台灣？到底有什麼新聞事影響到國家安全？有關大陸的新聞哪一條造假?

蔡衍明也說，他發現台灣的年輕人對他意見非常多，「我不知道為什麼對我意見這麼多，所以我也要走出來，我也要讓年輕人了解我」、「我覺得年輕人大家一起來救台灣才對，好不好」？

針對主持人詢問自家產品「水神」， 蔡衍明強調不會要求中天特別報導，「中天也有一台水神的機器，他們知道這個水神的好」。他說當初旺旺集團最早了解疫情，所以水神他「都沒有賣，我全部送」，「我送1萬6千噸的水神給人，結果被疾管會（是衛福部食藥署請北市衛生局處理）給我們冤枉成這樣，說水神不能噴手，如何如何，這個有道理嗎」？「我們也沒有說民進黨不能用，台獨不能用」。旺董說，那些水神全部是捐的，「如果說要賺國難錢，那個時候可以賺，要上10億以上的」。

蔡衍明說，每個人都會碰到很多委屈，但請主持人「不要幫我設入圈套，說是我叫他們這麼做的」，他表示並未指示中天報導。

針對「無色覺醒十大主張」，蔡衍明表示這不是他寫的。是大家研究，「大家寫一寫說未來怎麼樣對台灣人的日子過得更好」，如此而已；如果說裡面哪一條，認為這一條會害台灣，是否當初一起研究的人要出來道歉？

蔡衍明說，中天的節目如「夜問打權」是否停播並非經過他同意，「我沒有管那麼多」；他表示自己今年才在台灣這麼多時間，不然一年365天，一半以上不在台灣，怎麼有辦法去管那麼多。

(中時新聞網)