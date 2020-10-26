就在大選邁入最後一周的關鍵時刻，美國新冠肺炎疫情再度飆高溫，連兩日新增確診病例都突破8萬大關，改寫歷史新高。選情緊繃加上疫情緊張，美股應聲大跌。

華爾街股市周一跳空開低，道瓊工業指數大跌逾300點或1.1％，來到28,032點，標普5百與那斯達克指數分別挫低0.9％與0.8％。

本周是大選前最後一周，表現將決定月線是收紅還是收黑，按照前三周的表現，10月月線收漲的機率較高，標普5百與那斯達克指數10月迄今漲幅都超過3％，道指也上漲約2％。

Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）周日在研究報告中提到，「依據美股過去兩周的行情走勢看來，除非出現重大的新利空，否則短線大盤不至於會出現慘烈的跌勢。」

根據約翰霍普金斯大學的統計，上周五與周六連兩天單日新增確診病例都逾8.3萬，超過7月單日的7.73萬歷史前高，顯示疫情又達到另一波高峰。

白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）周日鬆口表示，隨著新增確診病例暴增，美國將無法控制疫情。

根據全美民調顯示，儘管川普支持度有略微上揚，但仍落後拜登相當大的幅度。不過，由於上次大選的經驗，不到最後開票結果出爐，金融市場緊張不安的氣氛都難以消除。

本周投資人將持續聚焦於企業財報表現，其中又以科技大廠的業績最為關鍵，包括蘋果、臉書、谷歌母公司Alphabet與亞馬遜等指標企業都將公布財報。

經濟指標中則屬周四的美國第三季國內生產毛額（GDP）初值最受關注。

此外，新紓困案選前能否定案亦是市場觀盤的另一大重點，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周日表示，民主黨黨團已經表明立場，目前就等白宮的回覆，若是白宮同意，新紓困案選前還是有機會進行表決。

(工商 )