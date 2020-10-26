曾撐起枋寮一片天的魩鱙魚（吻仔魚）產業，高峰時年產值近億元，但近年因環保團體誤解打壓、漁村人口老化等因素成了夕陽產業。（謝佳潾攝）

曾撐起枋寮一片天的魩鱙魚（吻仔魚）產業，高峰時年產值近億元，但近年因環保團體誤解打壓、漁村人口老化等因素成了夕陽產業。（謝佳潾攝）

曾撐起枋寮一片天的魩鱙魚（吻仔魚）產業，高峰時年產值近億元，但近年因環保團體誤解打壓、漁村人口老化等因素成了夕陽產業，40餘艘漁船至今僅剩8艘，枋寮漁會預估整體產業可能在5年內消失，正積極規畫盼轉型休閒漁業。

目前正值魩鱙魚捕撈期，枋寮僅剩的8艘漁船視氣候狀況出海，而每位「討海人」都是上了年紀的長輩，他們不僅見證枋寮魩鱙魚產業的興衰，也不再只靠捕魩鱙魚維生，因現今捕魩鱙魚不能再養活全家，頂多是個季節性副業。

枋寮漁會指出，50年前是魩鱙魚產業的全盛時期，屏東、高雄、宜蘭等地漁港都有出船捕撈，當中枋寮因產量多而聞名，高峰時不僅有40餘艘漁船、年產值還近億元，是不少人養家活口的經濟來源，但後因環保團體質疑「漁民捕光小魚，大魚還要吃什麼」，加上政府不再補助，魩鱙魚產業逐漸衰退。

漁民雖澄清魩鱙魚是鮆科魚類，並非所有魚類的小魚，且枋寮漁會也成立產銷班並訂出5月10日至9月15日間選3個月禁捕，以及限定漁獲量、漁獲體長等，但魩鱙魚產業依舊不振。

「可能5年內整體消失。」枋寮漁會推廣課長林炳宏說，在漁村人口老化下，政府不再發放漁船牌照、並規定漁船轉賣後不得從事捕撈，魩鱙魚產業只有走向末路，唯有靠轉型休閒漁業才能延續它的生命，但也遇到漁船老舊且非娛樂用等問題要克服，此外無年輕人投入也很難運作。

他說，若轉型成功，不僅能帶領遊客體驗海上捕魚樂趣，上岸後還可以帶他們參觀加工程序，一條龍遊程豐富有趣，可期待魩鱙魚產業翻身活出新契機。

(中時 )