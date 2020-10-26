全球暖化已造成極區的冰川融化，科學家擔心，冰川融化可後會造成嚴重後果。阿拉斯加的冰川大幅度退後，不穩定的岩石滑坡，可能造成超量的冰川與土石湧進海灣裡，將造成阿拉斯加的災難性海嘯。至於發生的時間，可能在未來二十年內發生，也可能在一年內就出現。

生活科學(Live Science)報導，科學家在今年5月致電阿拉斯加自然資源部（ADNR），警告威廉王子灣(Prince William Sound)可能即將發生的災難。

科學家表示，威廉王子灣有許多道冰川，其中位在貝瑞阿姆峽灣(Barry Arm)的貝瑞冰川(Brry Glacier)退縮的最明顯，衛星圖片顯示，與2013年相比，如今的冰川以退後了幾十公尺，要是冰川底層突然鬆動，大量的冰川會快速的衝入海灣，後果可能是可怕的。

儘管它很偏僻，但許多商業休閒遊輪經常航越此處。

研究人員表示，阿拉斯加有許多道外寛內窄的峽灣，這種峽灣地型很適合發生大規模海嘯。歷史上有紀錄以來最高的海嘯就發生在阿拉斯加，1958年的利圖亞灣地震海嘯事件(The 1958 Lituya Bay earthquake)，出現了海拔為524公尺的超高海嘯，所幸僅有2人死亡。

最近一次發生在阿拉斯加的海嘯，發生在2015年。2015年10月17日，巨大的山體滑坡墜入阿拉斯加的塔恩峽灣（Taan Fiord），造成了193 公尺高的海嘯，是有記錄以來的第四高。

因此，要是發生冰川融解，造成山體大幅崩落，就會再次出現嚴重海嘯。

目前ADNR，還有美國國家海洋與大氣管理局(NOAA)以及美國地質調查局，都在監測威廉王子灣的事態發展。

(中時新聞網)