摩根大通研究報告預測，最重要的虛擬通貨比特幣長線走勢會有「相當大」漲幅，因為在千禧世代成為愈來愈重要的市場參與者之下，跟黃金相比，做為另類貨幣的比特幣更能得到他們的喜愛。

根據CoinDesk報價，比特幣周一盤中每單位上漲1％報1萬3,171美元，今年來累計大漲84％。摩根大通認為在千禧世代的喜好支撐下，比特幣今年來飆漲走勢可望持續下去。

比特幣今年來大漲，除了資金狂潮和避險需求之外，愈來愈多投資人和機構接納比特幣也是重要因素。

像網路第三方支付服務商PayPal上周宣布，支援比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣等四種虛擬通貨做買賣結算，用戶不再需要先把手中的虛擬通貨轉換成美元來消費。外界認為這是重要支付平台給比特幣做有力的背書。

另外，推特創辦人多爾西（Jack Dorsey）成立的行動支付公司Square在10月初宣布買入價值5,000萬美元的比特幣做為長期投資後，就曾激勵比特幣大漲。

儘管長期趨勢被看好，但目前比特幣的市值仍屬於規模相對小的資產。摩根大通指出包含黃金ETF持有的黃金量計算，目前實體黃金市場規模達2.6兆美元。按比特幣現在市值計算，其價格要飆漲十倍才能跟黃金市場看齊。

摩根大通認為千禧世代的經濟實力在未來幾十年裡將不斷增加，就算資金只是適度地持續從黃金轉向比特幣，長期來說其價格較目前上漲兩倍或三倍都是有可能。

因為比特幣除了有儲存財富的功能外，還能充當買賣的支付工具，未來會有愈來愈多機構接受以比特幣來做支付媒介。

(工商 )