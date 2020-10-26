知情人士透露，臉書試圖把因美國選舉相關發文，會引起衝突的各種可能性給平息下來，正配置原先用來辨識「有風險」國家的內部工具，來降低具爭議性發文的傳播速度和觸及率。

其緊急措施包括減慢病毒式內容的傳播，和把限制發表激進言論的標準給降低。雖然臉書高層提出只在例如跟選舉相關暴力的極端情況下才會動用這內部工具，但仍必須為各種可能性做準備。

臉書可能的舉動包括全面性減慢那些病毒式內容的傳播速度，不斷調整新聞的提供來改變用戶觀看的內容形式，並可能把其系統在辨識為危險內容上的認定標準給降低。

臉書的工具可能改變數百萬計美國人在登入臉書平台後的觀看內容，並且不斷刪除那些嘩眾取寵的言論，和會煽動暴力與誤導民眾的內容。

但減慢那些人氣高的內容傳播速度，可能讓一些認真討論政治的文章也受拖累，並且令部份臉書員工在作業上有諸多顧忌。

臉書發言人史東（Andy Stone）說，公司花多年時間去打造一個更安全和安心的選舉環境。在吸取之前選舉的教訓後，已雇用專家和成立在各個領域有經驗的新團隊，去因應各種可能情況。

(工商 )