繼海灘貨幣後，小琉球近日出現「菸蒂投票箱」引發關注，逗趣的題目設定不僅吸引民眾為投票而撿菸蒂，還成為趣味性十足的社會實驗。（謝佳潾攝）

繼海灘貨幣後，小琉球近日出現「菸蒂投票箱」引發關注，原是台灣咾咕嶼協會為致敬30分鐘內撿4000多根菸蒂的小朋友而製，意外因新奇有趣掀起熱議，逗趣的題目設定不僅吸引民眾為投票而撿菸蒂，還成為趣味性十足的社會實驗。

台灣咾咕嶼協會理事長蔡俊吉指出，小琉球有群幼稚園學童、小學生，雖年紀小但愛護地球觀念強烈，每次淨灘都是撿垃圾不落人後，而今年雖因疫情多場淨灘被迫停辦，但他們在4月地球日自行發起撿菸蒂運動，30分鐘內撿了4000多根菸蒂，精神令人佩服。

他說，為向這群環保小尖兵致敬，特地學習英國非營利組織利用海洋廢棄物如寶特瓶蓋等，製作「菸蒂投票箱」並透過有趣的題目設定改變民眾隨手丟菸蒂的習慣，但真的沒想過成效這麼好，不僅讓孩子對家鄉有期待，也成了民眾討論焦點。

「當你問女朋友或老婆可不可以跟朋友出去喝酒？」是此次菸蒂投票箱的問題，蔡俊吉說，這個問題不僅引起熱議，還讓不抽菸的民眾也跑去撿菸蒂只為投票，而看似娛樂性質高其實也是種社會實驗，團隊為此設計QR扣掃描蒐集大家想要問的問題。

他說，之後計畫2至3周或1個月更換題目，而目前僅有1只菸蒂投票箱放在花瓶岩岸上廣場，未來可能會增加且不定點放置，盼藉不斷提高新鮮感來加速環保議題推動，同時也促進社會實驗研究。

(中時 )