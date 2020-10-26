拓荒者球星利拉德第7代簽名戰靴Dame 7。(adidas提供)

波特蘭拓荒者當家球星利拉德本季創下生涯最巔峰表現，帶領球隊在復賽期間直闖季後賽，更榮獲NBA復賽MVP肯定。展望下個賽季，adidas Basketball為簽約球星利拉德推出全新第7代簽名戰靴Dame 7，首發配色使用大膽的橘紅配色貫穿全鞋身，並將球星霸氣的自我宣言「I AM MY OWN FAN」以滿版印花方式置入於中底以及後跟處，完美詮釋利拉德自信與豪氣的個人特質！

adidas熱騰騰推出5款全新Dame 7系列鞋款獨特配色。最夯主打款同時身為《NBA 2K21》聯名專屬配色，霸氣宣告「I AM MY OWN FAN」，以利拉德沉著冷靜的無限自信為設計靈感，全黑網布鞋身輔以搶眼橘色打造細節，並於中底與鞋後跟點綴滿版「I AM MY OWN FAN」宣言，鞋墊上的2K21字樣更呼應利拉德作為《NBA 2K21》封面人物的光榮身分！

Dame 7「VISIONARY」配色則以利拉德施展逆天球技主宰球場、信仰沒有不可能的堅毅精神為發想，大膽採用搶眼桃與炫光藍鴛鴦帥氣配色，穿上絕對成為球場焦點，鞋底瀟灑的DAME字樣則宣示利拉德掌控自己命運的能力，十足展現他的殺手本色！此外更將陸續推出波特蘭拓荒者隊代表色嗆紅、黑魂及勁白3款經典配色，象徵拓荒者隊頭號球星將以Dame Time的絕殺魄力，引領球隊迎戰強敵、再創巔峰！

Dame 7系列鞋款搭載LIGHTSTRIKE避震輕量中底科技，實現緩震與回彈反應間的絕佳平衡，打造穩定、支撐、舒適三合一的優異腳感，助利拉德敏捷籃下切入、致命冷血三分，帶領球隊完美絕殺。大底採用Dame 7專屬閃電紋路，強悍抓地力及升級的耐磨效果，適用於各類型場地。覆蓋全鞋的網眼鞋身透氣且輕盈，上翻至鞋身的後跟TPU支撐片，強化側向支撐，由中底延伸到後跟的繩帶系統則大幅提升後跟的包覆與穩定性，讓利拉德隨時保持專注狀態，繼續上演絕殺時刻！

(中時 )