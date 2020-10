拓荒者球星利拉德第7代簽名戰靴Dame 7。(adidas提供)

波特蘭拓荒者當家球星利拉德本季創下生涯最巔峰表現,帶領球隊在復賽期間直闖季後賽,更榮獲NBA復賽MVP肯定。展望下個賽季,adidas Basketball為簽約球星利拉德推出全新第7代簽名戰靴Dame 7,首發配色使用大膽的橘紅配色貫穿全鞋身,並將球星霸氣的自我宣言「I AM MY OWN FAN」以滿版印花方式置入於中底以及後跟處,完美詮釋利拉德自信與豪氣的個人特質!

adidas熱騰騰推出5款全新Dame 7系列鞋款獨特配色。最夯主打款同時身為《NBA 2K21》聯名專屬配色,霸氣宣告「I AM MY OWN FAN」,以利拉德沉著冷靜的無限自信為設計靈感,全黑網布鞋身輔以搶眼橘色打造細節,並於中底與鞋後跟點綴滿版「I AM MY OWN FAN」宣言,鞋墊上的2K21字樣更呼應利拉德作為《NBA 2K21》封面人物的光榮身分!

Dame 7「VISIONARY」配色則以利拉德施展逆天球技主宰球場、信仰沒有不可能的堅毅精神為發想,大膽採用搶眼桃與炫光藍鴛鴦帥氣配色,穿上絕對成為球場焦點,鞋底瀟灑的DAME字樣則宣示利拉德掌控自己命運的能力,十足展現他的殺手本色!此外更將陸續推出波特蘭拓荒者隊代表色嗆紅、黑魂及勁白3款經典配色,象徵拓荒者隊頭號球星將以Dame Time的絕殺魄力,引領球隊迎戰強敵、再創巔峰!

Dame 7系列鞋款搭載LIGHTSTRIKE避震輕量中底科技,實現緩震與回彈反應間的絕佳平衡,打造穩定、支撐、舒適三合一的優異腳感,助利拉德敏捷籃下切入、致命冷血三分,帶領球隊完美絕殺。大底採用Dame 7專屬閃電紋路,強悍抓地力及升級的耐磨效果,適用於各類型場地。覆蓋全鞋的網眼鞋身透氣且輕盈,上翻至鞋身的後跟TPU支撐片,強化側向支撐,由中底延伸到後跟的繩帶系統則大幅提升後跟的包覆與穩定性,讓利拉德隨時保持專注狀態,繼續上演絕殺時刻!

(中時 )