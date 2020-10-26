國防部證實：今2架共機進我西南空域 空軍攔截 22:062020/10/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8技術偵察機。國防部提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2架共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 國防部今晚發布，共軍運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次今進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。 共軍運8反潛機1架次昨天下午進入我西南防空識別區。 (中時 ) #共機擾台 #西南空域 #防空識別區 #運8反潛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口又傳2例本土登革熱 其中1個案住在知名OUTLET隔壁 18:572020/10/26 生活 中天新聞台換照聽證會 藍營集結場外抗議爭新聞自由 11:592020/10/26 政治 交通部10／25完成台中捷運綠線履勘 15:212020/10/26 區域情報-台中 立榮軍包機高雄飛東沙 今正常補飛 10:022020/10/26 政治 台運-8海演訓 尋美軍核潛艦 04:102020/10/26 焦點新聞 毒蟲變導師1／資優生淪馬夫逼女友賣淫 20年後變身戒毒村主任 07:542020/10/26 社會 看屋筆記：善化區桂田磐古（個案＋價格分析） 12:112020/10/26 建案開箱-台南 籌不到1億保金 張綱維：押我沒任何幫助 11:322020/10/26 社會 負債百萬入手iPhone12Pro 一句話惹怒金主 15:452020/10/26 生活 豬農批總統不用生兒育女所以進口萊豬 莊瑞雄回嗆「麥黑白講」 13:032020/10/26 生活 政治熱門新聞 2024總統民調出爐 媒體人驚：民進黨人選懸了 - 政治 聽證會不演了！他大讚：中天律師電爆NCC - 政治 拜登這番話一出口 留美博士生驚：歷史要重演了？ - 政治 川普急了？大選勝負出爐？ 他驚爆關鍵：大勢已去 - 政治 韓國瑜離開高雄後 鄭照新納悶：到底光復了什麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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