2架共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供

國防部今晚發布，共軍運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次今進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

共軍運8反潛機1架次昨天下午進入我西南防空識別區。

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