針對藍委指控小英教育基金會涉及違反不當黨產等相關規定，是為政黨附隨組織等，小英教育基金會今晚發布聲明表示，該基金會營運資金自成立起，均來自社會各界及蔡英文以競選費用補助金捐助，並無不當取得的財產，相關經費也一切依法申報。
小英基金會提出三點聲明：
一、所謂政黨附隨組織，在《不當黨產條例》第四條第二款有明文規定，係指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。
財團法人小英教育基金會的組織、人事、財務均自主運營，並非由民主進步黨控制，當然不是其附隨組織，相關法理不難理解，也無須刻意混淆。
二、基金會營運資金自成立起，均來自社會各界及蔡英文女士以競選費用補助金捐助，並無《不當黨產條例》第五條規定之不當取得之財產，相關經費也一切依法申報在案。
三、不當黨產問題，攸關民主制度健全運行，更是國人矚目的轉型正義議題，提醒與其曲解法理，模糊焦點，不如正視問題，與政府共同努力，解決不當黨產問題，為更公平優質的政黨政治共同努力。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。