針對藍委指控小英教育基金會涉及違反不當黨產等相關規定，是為政黨附隨組織等，小英教育基金會今晚發布聲明表示，該基金會營運資金自成立起，均來自社會各界及蔡英文以競選費用補助金捐助，並無不當取得的財產，相關經費也一切依法申報。

小英基金會提出三點聲明：

一、所謂政黨附隨組織，在《不當黨產條例》第四條第二款有明文規定，係指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。

財團法人小英教育基金會的組織、人事、財務均自主運營，並非由民主進步黨控制，當然不是其附隨組織，相關法理不難理解，也無須刻意混淆。

二、基金會營運資金自成立起，均來自社會各界及蔡英文女士以競選費用補助金捐助，並無《不當黨產條例》第五條規定之不當取得之財產，相關經費也一切依法申報在案。

三、不當黨產問題，攸關民主制度健全運行，更是國人矚目的轉型正義議題，提醒與其曲解法理，模糊焦點，不如正視問題，與政府共同努力，解決不當黨產問題，為更公平優質的政黨政治共同努力。

(中時 )