台中市有直播主直播疑遭虐童案，台中市社會局26日表示，自凌晨接獲通報，社工即到場處理，並和女童媽媽討論安全照顧計畫。女童媽媽決定將小孩交給友人照顧，社工今日立即訪視這名友人，評估其照顧環境及資源。

社會局表示，經評估友人狀況及母親照顧能力，由於女童媽媽陳述資訊不清，保護照顧子女能力有待提升，友人也難以持續穩定照顧。基於兒童最佳利益考量，社會局自26日起緊急安置女童姊妹2人。

(中時 )