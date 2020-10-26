中市2幼童疑遭虐 社會局緊急安置 22:152020/10/26 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 兒少安全第一 ，中市社會局安置2幼童。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市有直播主直播疑遭虐童案，台中市社會局26日表示，自凌晨接獲通報，社工即到場處理，並和女童媽媽討論安全照顧計畫。女童媽媽決定將小孩交給友人照顧，社工今日立即訪視這名友人，評估其照顧環境及資源。 社會局表示，經評估友人狀況及母親照顧能力，由於女童媽媽陳述資訊不清，保護照顧子女能力有待提升，友人也難以持續穩定照顧。基於兒童最佳利益考量，社會局自26日起緊急安置女童姊妹2人。 (中時 ) #直播主 #虐童案 #社工 #安置 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六龜農村實境解謎 拓展青年遊客市場 16:012020/10/26 寶島 把女友閨蜜4歲女打到住加護病房 渣男遭收押 14:182020/10/26 社會 台中疑受虐2女童 乖巧不哭鬧令人不捨 10:182020/10/26 社會 8旬阿嬤迷途 科技人臉辨識系統她助返家 13:572020/10/26 社會 直播疑遭虐童送醫，中市府：揭露受保護兒少身分涉觸法 10:242020/10/26 社會 打造三星帝國 會長李健熙病逝 04:102020/10/26 國際大事 託付閨蜜 女童竟被打成熊貓眼 04:102020/10/26 社會新聞 建商桃園買地 4個月破百億 04:102020/10/26 產業．科技 車市復甦 汽車零件供應商Q3需求旺盛 14:372020/10/26 財經 人倫悲劇 母持刀砍死病女 04:102020/10/26 社會新聞 生活熱門新聞 魔性變天！29度掉到15度 本周暴冷時間曝 - 生活 國1台南交流道出口招牌改這樣 網一看照片傻：林佳龍太神啦 - 生活 變天！更強冷空氣周四報到 這兩天雨最大 - 生活 大衣準備好 冷空氣這2天報到：低溫下探16度 - 生活 全聯芋頭布丁蛋糕引爆搶購潮 她一翻盒子底部驚：太有誠意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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