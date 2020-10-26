美中科技大戰不斷延燒，在美國對華為及中芯國際等大陸企業祭出制裁後，外界都在關注大陸會不會採取報復的手段。美國民間智庫人士投書英國媒體警告，由於稀土在電動汽車生產中必不可少，而大陸又掌控了全球90％稀土生產，這意味大陸牢牢掌握美國電動車產業的未來和命運，他們呼籲，美國應儘快透過國際合作，防範大陸一旦限制稀土出口等行動。

作為美國能源安全領袖協會（Energy Security Leadership Council，ESLC）兩名成員－－美國海軍陸戰隊前指揮官康威（James Conway）及非暴力衝突國際中心創辦人阿克曼（Peter Ackerman），日前投書闡釋美國面臨的稀土危機有多嚴峻。ESLC是一個由商界、行業及退役軍官等組成的非政黨組織，關注及研究美國的能源安全問題。

文章中指出，大陸曾在製造業規劃中，列出一連串具有重大戰略與經濟意義的新興產業，其中就包含電動車及與此相關的電池產業，值得注意是，大陸目前幾乎有能力從稀土生產到電動車市場，完全掌控整條電動車供應鏈。

他們分析，全球逾70％的電動車電池產能在大陸，而美國不及10％；全球興建中的142座鋰離子電池超級工廠中，大陸佔了107座、美國僅有9座。更重要是，生產電動車電池必不可少的稀土原材料鎳和鈷等，大陸幾乎壟斷了全球供應。大陸生產全球逾60％的負極電池材料、80％正極材料，以及絕大多數用於電動車馬達的永久磁鐵。

文章中並警告，若放任此局面持續，大陸在電動車領域將成為美國、歐盟致命的戰略弱點，特別是當全球氣候政策的目標正推動邁向零排放汽車的時代，美國與歐盟對石油輸出國組織（OPEC）依賴的能源市場，將轉換成對大陸的依賴。

他們提醒，稀土的加工及電動車零件生產幾乎由大陸獨攬，將危及歐美汽車產業；以美國為例，該部門不僅承擔1000萬個工作職位，約3％的GDP，也構成了先進製造業的骨幹。對美國及其盟友而言，當務之急是發展出不依賴大陸關鍵礦物的供應鏈，認清合作是強化金屬礦供應鏈的關鍵，美國應特許稀土合作企業，以建造一個整合冶煉與加工設施的營運機制，國際盟邦也必須多元化供應、共同合作，制衡大陸在關鍵資源儲備的投資。

稀土一向被譽為「工業黃金」或「21世紀科技金屬」，隨著各國環保車輛的政策及電動車產業的發展，稀土的需求量勢必有增無減；商業諮詢公司Frost & Sullivan資深顧問梅爾翰（Nicolas Meilhan）10年前就指出，稀土將是未來運輸的重大問題，因為任何裝載電動引擎的車輛都會用到稀土。

電動車對稀土金屬的需求比傳統車多25倍，其主要作為永磁馬達與發動機，永久磁鐵會在線圈內旋轉，進而發電，將機械能轉為電能。以稀土製成的永磁材料，磁性高出普通永磁材料4到10倍，其中使用的稀土金屬包括釹、鐠、鏑及鋱等；電動車電池還需用到稀土金屬的鋰、鈷、鎳等。

稀土企業TechMet首席執行官Brian Menell也警告，即使擁有特斯拉（Tesla）或松下電器（Panasonic）的電池製造技術，但由於大陸掌握原料，大陸必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口，即讓有關電池產業癱瘓。

(中時新聞網)