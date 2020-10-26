蘋果日前推出新機iPhone12，但這次主張環保不再隨機附贈充電器及耳機，引起網路上不少討論。日前就有一位網友表示，自己拿到iPhone 12後才發覺沒有充電頭，導致自己無法充電，而貼文發出後網友一面倒嘲諷「早就說過了」。也有不少網友直言，「跟本是來反串的」。

「這次新款iPhone怎麼充電？」一名網友在PTT上指出，自己拿著剛到手的iPhone 12到公司，沒想到開箱時卻發現「漏給充電用的豆腐頭」，而公司的USB孔又被封住，導致發生無法充電的窘境。更詢問「是否需要退貨聯繫賣家漏給豆腐頭？」

貼文發出後許多網友紛紛嘲諷原PO「用愛充電啊」、「阿這不就早說過了傻眼欸」、「手機搖一搖就能發電囉」也有網友直指詪本是在反串、「這文是故意的吧XDDD」「反串無聊欸」、「這什麼低端反串，都不尷尬？」

事實上，這次iPhone12新機包裝盒體積大幅縮小，對此，蘋果環境、政策與社會倡議副總裁傑克森表示，大家都應該為減少電子垃圾和碳排放付出心力，「大多數顧客已經轉向無限體驗，而全球已經有7億副Lightnng耳機、20億個蘋果充電頭，還不包括數十億個第三方充電器。」更說為了擴大對地球的有益影響，蘋果也希望其他公司仿效。

(中時新聞網)