杭州（台灣）水木清華校友會25日在台北舉行「台灣水木清華校友會-台北研究發展中心」揭牌儀式，期盼廣納各界菁英，形成很好的事業夥伴，為台灣創造更多價值及校友夥伴的合作機會。

疫情讓許多原本在兩岸乃至世界各地到處跑的台商，難得長時間待在台灣，順勢將本來要在海外設置的據點，先一步在台灣成立，成立於2018年的杭州（台灣）水木清華校友會25日在台北舉行「台灣水木清華校友會-台北研究發展中心」揭牌儀式，會長朱長生指出，一路走來與校友會的所有學長姐相處非常愉快，形成很好的夥伴關係，目前仍在不斷推出各種計畫，希望搭建平台創造校友們合作的機會。

朱長生指出，「清華」二字，代表的是人品、風骨，不是學歷也不是文憑，因此參與杭州（台灣）水木清華校友會，未必要是清華大學畢業的校友，只要互相認同，大家就是學長學姐。

台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，疫情期間讓許多優秀的台灣青年，難得長時間留在台灣，他透露原本要在杭州成立的辦公室，因為疫情，先一步在台北成立。他認為有非常多的台灣青年有學識和活力，打造此平台，有助於讓各領域的菁英擦出火花，也為台灣社會貢獻一份力量。

杭州（台灣）水木清華校友會在疫情期間曾發起「善心·助心」活動，已募集110餘萬元人民幣，購買增強免疫力的保健食品空運給大陸民眾。

(旺報 )