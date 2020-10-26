美國大選進入倒數階段，全球都相當關心川普和拜登，誰能率先衝過270張選舉人票的終點線。對此，德州州立大學政治系助理教授翁履中在政論節目中指出，「大環境下，對川普本來就是比較不利，如果隱性選民沒有超過2016年，那就算全部跑出來投票，大概也很難翻轉情況。」

翁履中在政論節目「新聞大白話」中說，因美國疫情升溫，當選戰進入最後關頭，對川普選情衝擊將會更明顯，原因在「白人女性」、「65歲以上年長者」2大族群最甚，這群人對政府抱怨非常多，且65歲以上年長者確診多，他們的聚集地在佛羅里達關鍵州很多，今年可能會出現支持度改變，自然對選情有很大衝擊。

翁履中也表示，站在科學角度，拜登穩定領先，但也有很多人覺得川普有可能當選，也有人既期待又怕受傷害，且這次大選一定還是有「隱性選民」，因為川普防疫不利，確實有人不願表態，像是2016年也是。

另外，翁履中分析，「今年大環境下，對川普本來就是比較不利，如果隱性選民沒有超過2016年，那就算全部跑出來投票，大概也很難翻轉情況。」

(中時新聞網)