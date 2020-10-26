為了因應亞洲籃總突然宣布11月27日將在卡達進行「隔離泡泡」形式的亞洲盃資格賽，中華籃協26日召開選訓委員會議，會中並未如同先前預期討論徵召球員名單，而是決定因為時間過於倉促，轉而建議籃協跟亞洲籃總提出賽事延期申請，等同繼續打迷糊戰！

中華籃協26日晚間發布新聞稿內容如下，「本會今日召開選訓委員會議，討論11月亞洲盃資格賽組訓流程，經全體委員與外籍教練帕克達成共識，考量到組訓期程過於倉促，且目前疫情當下出國健康風險過高，建議協會向亞洲籃總提出賽事延期。

由於亞洲籃總上周臨時宣布11月亞洲盃資格賽第2階段改採泡泡方式進行，中華隊需於11月23日抵達卡達進行隔離後參加與中國與馬來西亞兩場賽事，考量到組訓時間過短且目前新冠肺炎疫情尚未和緩，出國風險性仍高，選訓委員們與帕克討論後決議，建請協會向亞洲籃總提出希望賽事延期的請求。」

儘管帕克與選訓委員一致認為組訓過於倉促，問題是中華白隊從今年8月17日開訓至今，已經集訓長達兩個多月，且在11月1日打完Molton台灣超級籃球挑戰賽解散，為何不能直接派中華白前往？原因恐怕出在各個大專院校不願放人，也不想承擔這麼高的健康風險與面對漫長的隔離期。

(中時 )