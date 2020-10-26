台中市51歲林姓男子，10月10日接種流感疫苗後10天出現頭暈、嘔吐、四肢無力、呼吸困難等症狀就醫，經診斷不明病毒引發自體免疫系統錯亂「急性多發性神經炎」，急需接受每階段近30萬元人類免疫蛋白治療，家屬因費用不斐盼政府協助，台中市衛生局已啟動藥害救助申請，衛福部26日下午獲悉後基於人道考量、救人優先，也允諾給予協助。

林男目前仍在衛福部豐原醫院加護病房插管治療，家屬強烈質疑是接種流感疫苗引發的副作用，台中市衛生局25日到院關懷，疾管科長湯澡瑛指出，林男目前仍插管，四肢無力、相當嗜睡，衛生局除了解其病情，也向家屬說明，雖無法確定是否為疫苗引發的嚴重副作用，家屬可申請藥害救助，以利疾管署啟動調查、釐清病因。

經衛生局了解林男是10月10日接種流感疫苗，期間還曾和家人去爬山，10月19日開始出現咳嗽、聲音沙啞等感冒症狀，曾就診，20日因四肢無力、頭暈、想吐，家屬緊急送醫院急診並住院，21日出現呼吸困難轉進加護病房插管搶救。

疾管署中區疫情指揮官黃高彬指出，林男罹患急性多發性神經炎又稱「格林巴利症候群」，是一種急性的周邊神經病變，通常是因某種活性病毒或細菌引發免疫風暴，導致神經損傷，但流感疫苗為非活性病毒是否為疫苗接種造成的嚴重不良反應，仍待更多證據釐清。

在治療上，黃高彬坦承需要注射免疫球蛋白抑制其免疫反應，其費用及劑量依患者體重計，一個療程需要數十萬元，費用不斐，臨床研究其效果比血漿置換術更佳。

衛生局坦承，家屬的確透過媒體及醫院表達治療費用過高，盼政府給予協助，也已派員協助家屬提出藥害救濟申請，據悉衛福部及衛生局目前的共識是救人優先，自費治療要豐原醫院協助先做再來籌款，一切都以人道考量為首要。

(中時 )