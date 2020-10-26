交通部與基隆市政府日前合作規畫「基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」，第一次政策公告卻沒有業者投標慘流標。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆地狹人稠，民眾時常抱怨停車不足，交通部與基隆市政府日前合作規畫「基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」，提供汽車626席、機車1113席，解決停車問題，但第一次政策公告卻沒有業者投標慘流標，基隆市財政處表示，將與台鐵協商，盡快進行第2次招標。

為提升資產活化效益及公共服務水準，交通部暨所屬台灣鐵路管理局與地方政府合作，進行基隆火車站南側鐵路用地開發，改善基隆市區停車空間不足問題、增加商業空間，為地方增加就業機會，並滿足停車轉乘及觀光等停車需求，此外，更進一步規畫整合周邊資源，使基隆火車站南側鐵路用地區能與都市發展結合，並行銷基隆在地文化。

基隆市政府表示，這次最小投資規模逾6億元，基地位於基隆火車站南口南側，是中山一路、忠二路、孝四路及成功二路所圍街廓，預計使用面積約1萬6千平方公尺，提供汽車626席、機車1113席。

「基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」第一次政策公告自08月26日起至10月12日止，共48天，但沒有業者投標而流標，財政處長張素珍說，這次規畫的基地台鐵是地主，28日將一同開會協商，盡快進行第2次招標；至於流標原因，張素珍認為，是業者還在審慎評估，因投資金額高，沒有業者抱持嘗試心態所致。

(中時 )