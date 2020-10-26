大聯盟世界大賽前5戰道奇隊以3勝2敗開始聽牌，明（27）日休兵，後天第6戰光芒隊將由賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發。道奇隊在第5戰結束後總教練羅伯茲（David Roberts）也宣布由岡索林（Tony Gonsolin）掛帥，和第2戰的對戰戲碼相同，預料只是假先發，道奇隊仍會使用手車輪戰。

世界大賽第2戰光芒以6比4勝道奇扳回一城，史奈爾前4局完全封鎖道奇打線，直到5局下才被擊出2分全壘打，最後投4.2局退場，未能拿下勝投。岡索林首局就被轟出陽春炮，只投1.1局即退場，後來也成了敗投；事實上，今年季後賽他2場先發都吞敗，自責分率9.39很不理想。

道奇隊排出岡索林先發，無非是想用投手車輪戰拚拚看，如果能贏球當然最好；即使輸了，第7戰還可推出休息4天的伯勒（Walker Buehler）先發，他在第3戰主投6局只被擊出3安打、失1分，飆出10次三振，順利拿下勝投，由他把守第7戰自然比較穩當。也因為今天柯蕭先發並且拿下勝利，羅伯茲教頭才有空間這樣調度；如果換成光芒隊聽牌，第6戰伯勒無論如何一定會登板先發。

此外，如果光芒隊在第6戰過關，扳成3勝3敗平手，第7戰應該仍會由老將莫頓（Charlie Morton）上陣。不過他在第3戰先發4.1局失5分，最後則承擔敗投，必須及時找回球感才行。

(中時 )