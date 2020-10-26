八點檔女神韓於近期忙拍《天之驕女》，韓瑜一改苦旦形象，在新戲飾演富家少奶奶，她不時有嘶吼、耍狠的演出，韓瑜大展演技讓觀眾看得直叫好，而韓瑜近日則在網上曬制服風的穿搭照，韓瑜清新氣質與凍齡顏值，更獲得網一片狂讚。
韓瑜近日在網上曬出制服穿搭，只見韓瑜身穿藍黑色高爾夫球背心、內搭白襯衫，下半身則是搭膝上白色百褶短裙，腳穿運動長襪，讓韓瑜一雙纖細長腿全都露，而韓瑜還不忘發文感謝鄭仲茵借她高爾夫球背心穿，女神超暖心。
韓瑜的制服穿搭讓她看起來超年輕，讓不少網友紛紛驚呼：「好看，根本18歲少女」、「這個超讚...超年輕活力的」、「這樣穿好像高中生」、「天啊～好減齡不違和啊～」。
同時，韓瑜也PO出與黃少琪勾手照，凍齡的兩人看起來就像學生，還釣出黃少琪現身留言：「雖然不會打高爾夫，穿搭還是要有範兒」，網友也狂讚：「男帥女美」、「俊男美女 最佳拍檔」、「在戲裡面真是天生一對」。
(中時新聞網)
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