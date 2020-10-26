私募基金對2020年美國大選的捐款金額創新高，達1.32億美元紀錄。美國民主黨總統候選人拜登是最大的個人捐款受款人，獲得210萬美元。

根據美國無黨派研究機構「響應政治中心」數據，截至9月30日，私募基金和其他投資公司（不含對沖基金）的員工，2020年向美國候選人、政黨和政治行動委員會捐款1.32億美元，高過2016年的1.17億美元。

投資界大手筆向政治人物捐款，正值該產業面臨重大潛在法規和法律考驗，這些法規議題的走向可能受到選舉結果影響。

律師事務所Squire Patton Boggs主管史都華（David Stewart）指出，許多產業2020年的選舉支出增加，主要是因為新冠肺炎疫情和經濟相關的不確定揚升。這是史無前例和不確定的時刻，促使許多產業重新思考。

史都華表示，就私募基金而言，美國總統川普2017年簽署的減稅法案，可能是民主黨勝選後可能修改的立法。如果拜登入主白宮，民主黨就算沒有逆轉整個減稅法案，也會做出重大修改。

私募基金大部分的政治獻金是所謂的軟性捐款（soft money），就是捐款給政黨組織，而不是不直接捐給特定候選人。軟性捐款不受法規限制，也沒有金額限制。

據響應政治中心數據，私募基金員工在2020年的軟性捐款金額約達6,950萬美元。該產業也直接捐款給候選人和政黨，金額為6,200萬美元。

個人捐款的主要受益人是拜登，排在拜登之後的是三位共和黨參議員，來自肯塔基州的參院多數黨領麥康奈爾（Mitch McConnell）、德州參議員科寧（John Cornyn），與緬因州的柯林斯（Susan Collins）。

支持共和黨的大金主包括百仕通（Blackstone）董事長史瓦茲曼（Stephen Schwarzman）。

(工商 )