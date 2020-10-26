紓困案再陷僵局 美債殖利率大跌 22:402020/10/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國最新一輪紓困案至今仍然卡關，意味著在總統大選日之前過關的希望越來越渺茫，引發美國公債殖利率26日大跌。美國指標10年期公債殖利率26日盤中跌至0.809％，30年期公債殖利率挫低至1.601％。殖利率與公債價格呈反向變化。美債10年期殖利率上周出現連續7天升勢，攀抵4個月高點，不料國會的紓困案談判再陷入僵局，造成殖利率反轉下跌。 (工商 ) #紓困案 #殖利率 #期公債殖利率 #再陷 #美債殖利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情飆高溫 美股嚇跌 21:502020/10/26 財經 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 18:082020/10/26 財經 人民幣衝高的背後 04:102020/10/26 論壇廣場 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 財報周開跑 美股基金吸金稱冠 04:102020/10/26 投資理財 民眾低接美元 銀行各祭優惠 04:102020/10/26 投資理財 青安續辦 利率、寬限期更優惠 04:102020/10/26 財經焦點 中期多頭態勢 布局全球最安心 04:102020/10/26 投資理財 文創公司董座陳情失控欲自焚 高嘉瑜被嚇到：非常訝異 16:232020/10/26 政治 鎖定高殖利率龍頭業績股 04:102020/10/26 財經要聞 財經熱門新聞 美打科技戰死穴！ 沒它造不出電動車 9成卻在陸手中 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 日報 看好大陸挑戰美國 避險大師：未來「它」將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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