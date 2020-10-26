美國最新一輪紓困案至今仍然卡關，意味著在總統大選日之前過關的希望越來越渺茫，引發美國公債殖利率26日大跌。美國指標10年期公債殖利率26日盤中跌至0.809％，30年期公債殖利率挫低至1.601％。殖利率與公債價格呈反向變化。美債10年期殖利率上周出現連續7天升勢，攀抵4個月高點，不料國會的紓困案談判再陷入僵局，造成殖利率反轉下跌。

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