美國參議院擬於26日晚間對川普提名的最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）任命案，進行最後投票，由於共和黨在參院擁有多數席次，預料任命案將能順利過關。

距離美國總統大選約剩下一周，這也是美國第一個與大選日如此接近的大法官提名案。預期巴瑞特將會儘快上任，她的任期可長達數十年。川普與共和黨認為巴瑞特任命案將能提振選戰士氣，並強化最高法院的保守派勢力。

共和黨在參議院擁有53席對47席的多數優勢，任命案篤定會過關，共和黨只有緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）表示將投下反對票，因為她不認同在總統大選前進行大法官任命投票。

現年48歲的巴瑞特將成為最高法院最年輕的大法官。她曾擔任聖母大學法學教授，目前是芝加哥第七巡迴上訴法院的法官。立場保守的巴瑞特獲得法律界和社會保守派人士的支持。

巴瑞特日前在參議院司法委員會作證時，避免在墮胎權、槍支和健保等定熱門議題展現個人看法，她稱自己是中立的仲裁者。不過巴瑞特曾經撰文反對墮胎，而且對「歐記健保」的裁決展現出濃濃的保守派思維。

參院司法委員會主席葛拉罕（Lindsey Graham）向《福斯新聞》表示，巴瑞特是堅守自身信念的保守派人士，她毫不掩飾的支持生命，但她「不會把自己的原則加諸在我等身上。」

民主黨雖反對在大選前提名大法官，但卻無法阻擋任命案。民主黨主張，共和黨應該依循2016年的前例，當時的歐巴馬總統提名賈蘭德（Merrick Garland）出任大法官，共和黨以大選年為由拒絕舉行聽證。

共和黨表示，現在的情況和當時不同，因為目前是由同一政黨掌控白宮與參議院。

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