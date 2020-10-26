現代人工作忙碌，往往一不留神就過了用餐時間，導致三餐不定時，或是一整天下來吃到晚餐的時間已經9、10點，太接近睡眠時間，讓不少人因此衍生胃食道逆流問題，進而引發焦慮、緊張、情緒不穩，及併發慢性中耳病症，或內耳疾病如耳鳴、眩暈等，如果沒有正視這個病症，耳鳴問題很可能伴隨而來，嚴重影響日常生活品質。資深耳鼻喉科醫師李宏信提醒，如果長期耳鳴卻不願主動治療，嚴重恐導致聽力退化。

根據國民健康署資料顯示，台灣有4分之1的人有胃食道逆流的症狀，近20年來，罹患人數快速成長中。然而很多人不曉得「胃食道逆流」也可能引起耳鳴，主要是因為當賁門關閉不緊，致使胃酸或氣體跑到食道裡，容易引起喉嚨紅腫發炎，進而刺激耳咽管，引起喉咽返流，造成無菌性中耳炎或中耳積水，因此有些人常在大餐之後，出現胃脹胸悶，併發耳鳴、頭昏現象。通常在治療完胃食道逆流之後，耳鳴現象也可望獲得改善。若不及早治療，可能引發中耳及內耳組織的症狀惡化，日久易成不可逆的病變，耳鳴的治療特別頑強而困難，因此從早期耐心治療才有痊癒的機會。

臨床上的耳鳴患者多源於年齡增長、耳朵老化，以及噪音損傷或病毒感染、中耳發炎等因素，其他像是過度疲勞、緊張、情緒不穩及用腦過度，抑或是罹患高血壓、心臟病或鼻竇炎等影響，此外，飲食偏好油膩、高膽固醇等三高患者，也容易造成血管阻塞，血液不通暢，影響到內耳循環，進而導致耳鳴、眩暈。

耳鳴初期的檢查以患者自述為主，一般是焦慮、緊張、失眠等，最易發生各種不同程度的耳鳴，李宏信說明，包括耳鳴的型態、持續時間、聲音大小等，醫師也會詢問患者病史，因此患者一旦有耳鳴症狀出現，應紀錄發作時間、每次發作時間長短、音頻高低，或者是否會因某種姿勢減緩或更劇烈等，這樣有助於醫師釐清病因，及早正確診斷治療。

李宏信指出，針對初期症狀輕微的患者，聲音不大且低頻，試著規律作息、飲食清淡，不熬夜及減少暴露於噪音環境中，3個月內多半能不藥而癒。若是耳鳴現象已超過半年以上，嗡嗡聲響已嚴重干擾生活，治療上會使用清血藥物，來打通內耳血液循環，給予修護神經的營養劑，活化再生已受損的內耳神經，協助恢復正常功能，並阻止血管過度收縮，以免內耳缺血、營養失調。患者需有耐心持續治療，建議至少服藥3至6個月，多數都能逐漸好轉，勿因稍微改善就自行中斷服藥，將影響整體的治療時間及效果，病人必須有耐心服藥的決心，方能達到治療目的。

家醫科李政道醫師提醒，生活中面臨過度的壓力、經常失眠、過勞及過油、過鹹等飲食型態，都是誘發耳鳴的高風險因子。平日飲食應秉持清淡及營養均衡為原則，不熬夜、適度運動等，有助增強自身免疫力，若有慢性病如糖尿病、高血壓、高血脂等，應控制好病情，才不致影響耳鳴病情。

(中時新聞網)