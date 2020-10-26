美國大選進入最後倒數階段，但川普總統究竟會不會連任，拜登民調領先真吻了嗎？美國亞利桑那州立大學政治傳播學教授吳旭在陸媒投書，他表示，部分對於民主黨候選人拜登民調領先，相當看好他能擊敗川普，但他反倒認為，川普將以壓倒性優勢擊敗拜登。

吳旭今26日在陸媒《觀察者網》投書，他指出，目前美國一眾《CNN》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等幾家「逢川普必反」的大牌媒體，堅定地認為拜登穩操勝券，必將把川普趕出白宮。

但他個人觀察，今年因疫情、郵寄選票暴增影響，大選最終結果勢將延後一段時間公佈，他並提及，2016年川普對上民主黨候選人希拉蕊．柯林頓，當時民調也普遍看好希拉蕊，但開票結果，川普選舉人票卻小勝希拉蕊，顯示川普的支持者是被嚴重低估的。因此，他仍篤定認為，川普最終仍能以壓倒性優勢擊敗對手拜登。

吳旭也拋出10大觀察指標，他認為，第一，美國兩黨從三月份黨派初選至今，搖擺州賓州，截至九月底，民主黨新增選民6萬人，而同期共和黨新增14萬人。這一整體趨勢，可以推展至美國其他州。

第二，川普的競選造勢，從他在愛荷華、俄亥俄、佛羅里達、亞利桑那、賓州等地，每場數以萬計的「川粉」現身力挺川普，與拜登在俄亥俄等州舉辦的幾場造勢集會前稀稀落落的參與者，形成鮮明對比。

第三，美國股市在川普任期的四年間，雖然受到「世紀級疫情」衝擊，仍舊上漲了高達65%。雖然川普仍有13%的可能打破這一連任規律，但是，他的贏面顯然更大。第四，川普在黨內的支持度也一直超過90%(實際投票結果)，且這一結果超過了前總統小布希、老布希、雷根、尼克森等所有近五十年內共和黨的前總統候選人在同時期的表現。

第五，今年美國人最重視的議題，並非新冠肺炎疫情，而「法律與秩序」（占比超過40%）；排在第二位的是重振經濟（占比超過30%）；而疫情控制僅排在第三位，占比剛剛15%。對川普而言，前兩項是他強項。第六，川普雖然過去在種族問題上發言具針對性，但少數族裔對法律、經濟等問題更在意，也因此就不難解釋，川普在黑人支持度超過15%，西班牙裔甚至超過40%。而在過去，共和黨在黑人族群的支持者從未超過10。

第七，川普提出的幾大政見，在其4年任內，多數獲得實踐，包括在美墨邊境修牆、退出《巴黎氣候協定》、從伊拉克、阿富汗撤軍等，比許多美國政客光會承諾卻不做，川普確實說到做到。第八，拜登在2008年黨內初選拜給歐巴馬、2016年拜給希拉蕊，12年過去，民主黨這次黨內沒有足夠戰力的選將，只能把年近80的拜登又請了出來。

吳旭最後總結，他綜合近期選情分析，預測這次大選結果，將不是誰輸誰贏的問題，而是川普贏多贏少的問題，雖然大選結果恐會延遲，但川普勝選連任，幾無懸念。

(中時新聞網)