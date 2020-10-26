擁有著名甜甜圈連鎖店Dunkin’Donuts的母公司Dunkin’Brands今天表示，可能將Dunkin’Brands出售給擁有數間美國速食連鎖品牌的Inspire Brands，並將Dunkin’予以私有化。Dunkin’Brands今日開盤跳漲16.6%，目前暫報每股103.53美元。

根據《路透》報導，此消息首先由《紐約時報》披露，指Dunkin’Brands與Inspire Brands目前正在討論的計畫是，Inspire以每股106.5美元的代價，收購Dunkin’並將其私有化。Dunkin’Brands今天證實這項消息，但公關長Karen Raskopf表示，目前尚不肯定交易案一定會成功。

Inspire Brands是由投資公司Roark Capital支持的企業集團，該公司近年來一直大舉購買，收購了Arby's、Buffalo Wild Wings及Jimmy Johns等連鎖店。

Inspire的策略是在保持公司品牌獨立，同時改善公司的數字化營運，它擁有最知名的速食連鎖品牌為Arby's，連同數間品牌在內，Inspire在全球有超過1.1萬間速食店。

(中時新聞網)