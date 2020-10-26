才剛入秋迎來微涼的天氣，就讓女孩們好想大吃特吃！超人氣網美餐廳「微兜petit doux」這就推出了「紅藜麥早午餐」系列！將低脂、健康、高纖，擁有「穀類紅寶石」稱號的紅藜麥、燕麥、舒肥雞等超級食物加入餐點中，讓閨蜜姊妹們相約聚會也能輕鬆享受低負擔的美食。

在全新的「紅藜麥早午餐」系列中，有以馬告醃製舒肥的「紅藜馬告舒肥雞餐」，柔軟雞胸配上營養豐富的紅藜麥、鮮脆的生菜，吃得到淡淡的檸檬與黑胡椒香氣，口感輕盈又美味，而「紅藜嫩煎鴨胸餐」則是有著酥脆的外皮與軟嫩的鴨胸肉，鮮嫩多汁的口感令人欲罷不能。

紅藜嫩煎鴨胸餐」則是有著酥脆的外皮與軟嫩的鴨胸肉，鮮嫩多汁的口感令人欲罷不能。（圖／楊婕安攝）

「紅藜嫩烤牛排餐」則是以肉質緊實的牛排作為主餐，一口咬下，柔軟的肉質與肉汁在口中交織出絕妙的美味，飽足感可達到100分，整體搭配不僅低負擔，又是低碳減糖的好選擇，也非常推薦給有健身習慣的吃貨喔！

「紅藜嫩烤牛排餐」則是以肉質緊實的牛排作為主餐，飽足感可達到100分。（圖／楊婕安攝）

除了紅藜系列早午餐，更有2款超夯的燕麥拿鐵！分別是全植主義「燕麥拿鐵」以及「焦糖拿鐵」，編輯私心大推焦糖款，把經典的拿鐵味大升級，不僅以莊園級咖啡豆搭配近期歐美大流行的燕麥奶，更加入酥脆可口的焦糖爆米花，喝得到濃郁奶香，尾韻更是加倍香甜，請咖啡控絕對不能錯過！

編輯私心大推加入酥脆可口的焦糖爆米花的焦糖燕麥拿鐵。（圖／楊婕安攝）

BAC繼五月份鮮芒果礦石蛋糕後，再次推出限量秋季限定的「野莓維納斯」莓果巧克力蛋糕！以BAC經典的生巧克力餡及鬆軟巧克力戚風結合綜合野莓及新鮮水果，其中的野莓慕斯夾餡飽含覆盆子、黑醋栗以及荔枝，3種都是女生最愛的水果呀！

秋季限定的「野莓維納斯」莓果巧克力蛋糕。（圖／楊婕安攝）

「野莓維納斯」夾餡中更填入大量的火龍果火紅果肉，以超低熱量、高纖維的美顏當季超級食材豐富經典巧克力蛋糕的風味，微苦甜的巧克力搭配莓果酸甜的口感，堪稱今年秋天最值得一吃的美顏系蛋糕。

秋季限定的「野莓維納斯」莓果巧克力蛋糕。（圖／楊婕安攝）

(中時新聞網)