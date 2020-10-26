屏東潮州鎮摸乳巷的百年老厝紅磚牆壁近日遭人噴漆塗鴉，難以清除，讓屋主十分火大，網友也痛批「水準太低！」（潘建志攝）

屏東潮州鎮摸乳巷。（潘建志攝）

屏東潮州鎮摸乳巷的百年古厝紅磚牆壁近日遭人噴漆塗鴉，難以清除，讓屋主十分火大又痛心，表示「百年紅磚現在已經買不到了。」照片PO上網後網友也痛批「水準太低！」由於古厝不是古蹟或歷史建築，公家機關無法介入，只能由屋主自行處理。

潮州摸乳巷位於建基路上，是潮州最早發展的地方，雖然不如鹿港摸乳巷有名，也不像鹿港摸乳巷般狹窄，還能容許一輛機車通過，亦僅剩一邊是古厝，但仍是地方的觀光景點之一，也是許多鎮民抄捷徑的小路。

近日摸乳巷被人發現兩側都被噴漆塗鴉，百年古厝紅磚牆壁慘遭毒手，仍住在古厝裡的周建昇是屏東木工學堂負責人，常有機會接觸古蹟修復，看到古厝慘狀痛心疾首，表示漆滲入紅磚後就很難清除，直呼「太過分了！」

他說，房子是他叔叔的，目前租給他居住使用；這間老房子已有百年歷史，正預計要提報歷史建築，成大建築所師生也常來進行教學。讓人痛心的是，古厝每塊磚頭都有百年歷史，目前已經停產也買不到；房子久了就會有靈性，怎麼還敢如此冒犯？

潮州鎮公所表示，由於古厝是私人產權，並非古蹟或歷史建築，公家機關無法介入，只能由私人自己救濟或報警處理。周建昇說，從噴漆的字來看，兇手可能是地方的國中生，因不希望讓孩子留案底目前還未報警，會先與學校聯繫。

(中時 )