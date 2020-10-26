大陸廣東惠州一名陳姓男子，為了繼承已故父親留下7萬餘元遺產（約台幣30萬元），於各個行政部門奔波，來來回回近7個月，卻因無法提出證明「我爸是我爸」，而拿不回遺產，令他精疲力竭。

據綜合陸媒報導，陳男的父親於今年2月28日離世，留下了7萬餘元的存款，陳男將父親的後事辦妥後，便赴銀行欲取款時，因未通過人臉辨識系統領取失敗，行員告知他「若要繼承存款，應向本人居住地、銀行機構所在地的公證機關申請辦理繼承證明書，而銀行則會依證明書給予繼承。

陳男為此，先是至惠陽區公證處辦理，他向行政機關拿出「戶口名簿」證明父子關係，仍遭行政人員要求至派出所辦理「親屬關係」證明，但當他至派出所時，卻被以涉及個人隱私不予辦理，陳男無奈之下，又多次的於銀行、公證處、派出所等行政機關來回奔波，卻遲遲未拿到相關證明，整整花了他近7個月的時間。

陳男為此相當無奈又無助，只好求助於中央政府，大陸國務院督察組向惠州派出調查組深入了解情況後，開出了親屬證明，讓陳男終於在本月20日順利取得父親的遺產。

(中時新聞網)