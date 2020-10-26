隨著駐阿富汗美軍數逐漸縮減，不少人認為美軍自伊拉克、敘利亞與阿富汗的抽手，恐有害美國大戰略甚至增加國安風險。然而，華府智庫國防優先高級研究員戴維斯(Daniel L. Davis)卻駁斥，戰爭的長期化不但付出龐大的代價，更造成驚人的傷害。

美國前國家安全顧問麥馬斯特近日在線上會議上認為，美國總統川普撤軍阿富汗的決策既錯誤而又愚蠢。這不僅讓全球各地的合作夥伴喪失信心，更可能演變為1938年英國首相張伯倫，在慕尼黑對希特勒採取的綏靖政策。

阿富汗戰場上的戰鬥。

無獨有偶，美國企業研究所的研究員孔蒂內蒂也認為，美軍此舉僅是粉飾太平，「沸騰的毒藥正向外溢出」。

但是，戴維斯卻反駁前述論點，並主張如果不自伊拉克、敘利亞與阿富汗等地撤軍，美國反而承擔更多風險。

戴維斯認為，支持駐軍的人等於讓戰爭長期化。他們主張戰爭結束帶來負面效應，故維持戰爭狀態雖不經濟，卻是較安全做法。不過，戴維斯強調，當細細探究每個部署單位的開銷，便可發現相關預算既沒有砸在刀口上，美方也難以長期維持。

單看預算開銷，美軍每年在中東的軍事行動花費約700億美元，加上阿富汗戰爭的520億美元與非洲的20億美元，總金額高達1240億美元。

若從人力成本來看。若美國在阿富汗戰爭於2002夏天結束時見好就收，是最符合利益的。當時美軍已實現基本軍事目標，包括摧毀基地組織、成功打擊提供恐怖分子庇護的塔利班政府。

之後2003年的伊拉克戰爭與在非洲的作戰，對美國國家安全根本是畫蛇添足。如果美國只打阿富汗戰爭，戰爭損失就維持在61死107傷，損失相當有限。

但正因為在伊拉克與非洲不必要的衝突，造成美軍約6900人死亡、52900人受傷、18.5萬人創傷性腦損、50萬人創傷後壓力症候群，每年更有近6000名退伍軍人選擇終結自己的生命。

這讓美國自911以後的戰爭花費超過6兆美元。如果當時以快速而負責任的態度結束這些戰爭，並沒有證據可顯示最終會導致張伯倫的綏靖政策。

相反地，美國保有識別並打擊全球各地直接威脅的能力。換言之，即使沒有全球各地的駐軍，美國的國家安全依舊仍穩若磐石。

(中時新聞網)