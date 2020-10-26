作家七等生5月透過媒體刊登手寫聲明稿，指在27年前收錄其作品出版《台灣作家全集》的前衛出版社，以不平等合約及積欠版稅損害作家權益。圖為《七等生集》。（鄧博仁攝）

知名作家七等生於24日逝世，享壽81歲。他在60年代末期以短篇小說《我愛黑眼珠》、《沙河悲歌》奠定文壇地位，以獨特的「散文體小說」聞名，作品普遍反映人性內在的掙扎衝突，曾獲國家文藝獎、吳三連文學獎。逝世消息一出，也令不少作家震驚不已。

作家季季表示，自己與七等生結識於1966年，他的性格十分堅持自我，對作品態度亦是如此，「我在人間副刊當編輯時，他連載《譚郎的書信》，部分段落寫到文壇作家，就有作家打來抗議。我請他不要寫得那麼直，他告訴我：『我只會用這樣的方式這樣寫。』」

季季表示，七等生善以自己獨特的方式處理小說人物與小說題材，長篇小說《沙河悲歌》則是她心中的七等生代表作，「《沙河悲歌》描寫他的家鄉與哥哥，是七等生所有小說中少數寫實作品，使用許多獨特風格去敘述戰後台灣的氛圍。」

《沙河悲歌》為七等生於1976年推出的作品，曾改編為同名電影，並得到第37屆金馬獎評審團特別獎。本名為劉武雄的七等生，出生於苗栗縣通霄鎮，為家中十名子女的次子，自中學就開始在自己所編週報上署名「七等生」，畢業於台北師範學院(現為台北教育大學)。

七等生自1962年發表第一篇短篇小說〈失業‧撲克‧炸魷魚〉後，陸續推出《我愛黑眼珠》、《僵局》等作品，更和作家陳映真及尉天驄等人創辦《文學季刊》，並在2003年宣布封筆。近期登上新聞版面，則是今年5月透過親筆聲明控訴前衛出版社積欠多年版稅。

作家吳鈞堯表示，七等生作品中流露的現代主義，啟蒙不少民國70年及80年的學子，小說結構與行文敘事上給年輕一代很大的衝擊，激盪了保守年代，「那時還未進入資訊時代，但他已經預見未來人們需要思索群體與個體的意義。他善於書寫內心陰暗面、與社會格格不入又抽離的情境，像顆暗扣將我們的內心與社會內在情境扣在一起。」

(中時 )