近日一位網友在跳蚤市場挖到一個外觀像桌球拍的鐵製扁盤，將齊改製成廚具。(摘自PTT)

在人們都在追尋新發明、新科技的時代，不少人卻對有著老靈魂的古物充滿熱情，喜歡在二手市集、跳蚤市場內挖寶，找尋只屬於自己的樂趣。近日一位網友在跳蚤市場挖到一個具有年代感的鐵製古物，在他巧手翻新後搖身成為創意廚具。不過網友曝光這神秘古物真實身分後，卻令人大失胃口。

原PO在PTT「八卦版」上表示「有人說他在跳蚤市場挖到好物」，一個外觀像桌球拍的鐵製扁盤，在經過翻新與改良後，變成實用又有特色的廚具，還可以拿來煎蛋。但原PO接著說「可是這形狀越看越像某東西，希望不會是我想的那個，這工具原本的用途是什麼呢？大家知道嗎？」

神秘鐵製工具在網友經過翻新與改良後，變成實用又有特色的廚具，還可以拿來煎蛋。(摘自PTT)

貼文一出，根據該器具外觀，網友紛紛推測是「桌球拍，刀板」、「小時候我家賣豆花，舀豆花的器具看起來蠻像的」、「鍋鏟」、「這是傳說中的廚具 被你找到了」而內行網友一看就指出，其實這並不是鍋鏟、更不是廚具，而是以前拿來清水溝用的鐵勺，正確名稱叫做「無孔水溝勺」。不過只剩下鐵頭，通常還會接上長柄棍一起使用。

廚具真實身分曝光後，網友指出，小時候這是專門來清水溝、挖糞坑的工具，被拿來當作廚具更讓網笑到翻掉「笑死，這挖水溝的」、「噁爆地溝蛋...」、「笑死挖水溝的拿來煎蛋」、「笑死有夠噁」、「以前挖糞坑的」、「到底為什麼要拿來當廚具...你不怕燒出有毒物質嗎？」。

(中時新聞網)