已故作家七等生在2003年推出《七等生全集》後，宣布「封筆」，為創作生涯畫下休止符。但他的作品歷久不衰，1982年推出的小說《老婦人》，2016年還被入選為國文會考考題，要考生依據文章內容揣測角色動機，顯見七等生雖沉寂文壇多時，但作品已然成為台灣文學經典。

季季表示，七等生以獨有文學風格自成一家，自他寫作以來，也不乏有許多學者及專家討論解析他的文章，不少有志踏入文壇的人，自然也會拜讀到七等生的作品，「60年代的作家中，七等生很受矚目。除了《沙河悲歌》偏寫實作品外，其他作品幾乎都帶有超越現實的色彩。」

季季表示，超越指的就是自世界騰空而起，往內心、靈魂深處去挖掘，他的小說人物，有許多實則都是七等生心靈的化身，反映七等生曾有的行為、行動、想法。外界不少人曾批評七等生文體難理解，也是因每位讀者未必都能與七等生所寫的心靈深度產生共鳴。

作家吳鈞堯則表示，七等生的小說從來不是可口、好閱讀的，但那是另一種養分，「我們平常看太多可口宜人的作品，但不曉得作品精神所在。七等生則是具備覺醒能力及反省能力的叛逆寫作者。叛逆是一種破壞，帶來變化，同時也有助於新的建設。他的作品才能夠不斷衝擊出新的思想，影響不同讀者。」

(中時 )