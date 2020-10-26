出席聽證會！蔡衍明：要捍衛中天新聞人尊嚴和生存權利《頭條開講》完整版 2020.10.26 周玉琴 林嘉源

中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）26日破天荒舉辦聽證會，旺旺集團董事長蔡衍明也親自出席。台北市議員王世堅指出，百分之百的言論自由，才能彰顯台灣追求的多元價值，他還呼籲某些人要適可而止，並以疫苗作比喻，指台灣需要多元的聲音，讓自己更強大，而媒體的前途，則應該留給消費者市場決定。

王世堅26日在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示， 他長期主張百分之百的言論自由，因為這樣才能彰顯台灣追求的價值，「自由、民主、多元」，而這三者又互為表裡、互為因果，所謂多元就是包容不同的聲音、文化、觀點。

王世堅指出，比如中天是最早對大陸社會經濟有報導的，這就是多元的一種，「不過也要看新聞是真的還是假的，如果大陸真的有這件事，不管是好是壞，對台灣有利還是不利，只要是真新聞，要不要收看，就讓消費者決定」。

王世堅認為，應該要結合所有媒體人抵制假新聞，新聞報導要是中立的，而評論則各有立場，看政論節目怎麼做。他強調，民進黨不可能去迫害任何人，並呼籲，「希望握有權力的幾個人，不要狐假虎威，要看清楚人民是選給誰，其他受命擔任職位的人，要適可而止」。

王世堅也說，我們的社會和人體一樣沒那麼脆弱，本身都有一些防衛能力，「不同的病菌進到我們體內，反而會讓我們更健康」，他認為對大陸的一些報導和了解，反而能夠促進台灣人堅守自由民主的價值，「會讓國人更健康 就像打了疫苗一樣」。

最後，王世堅呼籲，我們把所有平媒、電媒，擺到市場的平台上，也就是除了媒體自律，就讓社會壓力，讓市場決定，哪一個媒體能不能存活。

(中時新聞網)